Українські театри: зимові премʼєри та їхня відсутність
Українські театри: зимові премʼєри та їхня відсутність
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Навіщо Дональду Трампу Гренландія. І до чого тут Китай
Навіщо Дональду Трампу Гренландія. І до чого тут Китай
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Пожежі у Лос-Анджелесі: кількість загиблих зросла до 10
Пожежі у Лос-Анджелесі: кількість загиблих зросла до 10
Заборонити кашпіровських? Рада планує ухвалити закон про охорону психічного здоров'я
Заборонити кашпіровських? Рада планує ухвалити закон про охорону психічного здоров'я
НАБУ прокоментувало скандал довкола свого ексспівробітника Аршавіна, що виїхав за кордон
НАБУ прокоментувало скандал довкола свого ексспівробітника Аршавіна, що виїхав за кордон
У Києві уламки "шахеда" влучили у багатоповерхівку (оновлено)
У Києві уламки "шахеда" влучили у багатоповерхівку (оновлено)
Еволюція морських дронів
Еволюція морських дронів
ГоловнаЕкономікаДержава

Міненерго: за добу світло повернули для майже 17 тисяч споживачів

Енергетики продовжують відновлювальні роботи на пошкоджених енергооб’єктах.

Міненерго: за добу світло повернули для майже 17 тисяч споживачів
Фото: ДТЕК Енерго / Facebook

Упродовж минулої доби українські енергетики відновили електропостачання для 16 991 споживача, що знеструмлювалися через бойові дії.

Про це повідомляє Міненерго.

“Минулої доби енергетики відновили живлення для 16 991 споживача, що були знеструмлені внаслідок бойових дій”, — йдеться у повідомленні.

У міністерстві зауважили, що енергетики продовжують відновлювальні роботи на пошкоджених енергооб’єктах, здійснюють необхідні заходи для стабілізації енергосистеми після обстрілів енергетичної інфраструктури.

Як ідеться у повідомленні, рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС становить 14,12 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

  • У ДТЕК повідомили про пошкодження обладнання після російської атаки 25 грудня. Це вже тринадцята масована атака на українську енергетику і десята масована атака на енергетичні підприємства компанії.
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies