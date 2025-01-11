Міненерго: за добу світло повернули для майже 17 тисяч споживачів

Упродовж минулої доби українські енергетики відновили електропостачання для 16 991 споживача, що знеструмлювалися через бойові дії.

Про це повідомляє Міненерго.

“Минулої доби енергетики відновили живлення для 16 991 споживача, що були знеструмлені внаслідок бойових дій”, — йдеться у повідомленні.

У міністерстві зауважили, що енергетики продовжують відновлювальні роботи на пошкоджених енергооб’єктах, здійснюють необхідні заходи для стабілізації енергосистеми після обстрілів енергетичної інфраструктури.

Як ідеться у повідомленні, рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС становить 14,12 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.