АРМА зможе відстежувати стан активів корупціонерів з космосу

Агентство з розшуку та менеджменту активів матиме доступ до даних дистанційного зондування Землі, що дозволить отримувати високоякісні знімки об'єктів, переданих в управління агентства.
Про це повідомляє АРМА у Telegram.
В агенстві назвали угоду із Державним космічним агентством України "революційним кроком" у боротьбі з приховуванням активів.
"Завдяки співпраці з Державним космічним агентством України ми зможемо відстежувати стан активів буквально з космосу – швидко, точно та в будь-якій точці планети", – каже Олена Дума.
Виконувач обов'язків голови Державного космічного агентства України Володимир Міхеєв додає, що українські космічні технології тепер працюватимуть і для забезпечення прозорості управління арештованими активами.
В АРМА наголошують, що нові можливості також оцінять потенційні учасники конкурсів на управління активами – вони зможуть дистанційно оглянути об'єкти у будь-якому кутку світу, що зробить процес більш прозорим та ефективним.