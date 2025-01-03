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АРМА зможе відстежувати стан активів корупціонерів з космосу

Також потенційні учасники конкурсів зможуть дистанційно оглянути об'єкти у будь-якому кутку світу.

АРМА зможе відстежувати стан активів корупціонерів з космосу
глава АРМА Олена Дума
Фото: Олександр Ратушняк

Агентство з розшуку та менеджменту активів матиме доступ до даних дистанційного зондування Землі, що дозволить отримувати високоякісні знімки об'єктів, переданих в управління агентства.

Про це повідомляє АРМА у Telegram.

В агенстві назвали угоду із Державним космічним агентством України "революційним кроком" у боротьбі з приховуванням активів.

"Завдяки співпраці з Державним космічним агентством України ми зможемо відстежувати стан активів буквально з космосу – швидко, точно та в будь-якій точці планети", – каже Олена Дума.

Виконувач обов'язків голови Державного космічного агентства України Володимир Міхеєв додає, що  українські космічні технології тепер працюватимуть і для забезпечення прозорості управління арештованими активами.

В АРМА наголошують, що нові можливості також оцінять потенційні учасники конкурсів на управління активами – вони зможуть дистанційно оглянути об'єкти у будь-якому кутку світу, що зробить процес більш прозорим та ефективним.

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