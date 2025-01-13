Уряд затвердив порядок оцінки наглядових рад держкомпаній

Оцінку діяльності за 2024 рік мають обов'язково пройти наглядові ради "Укренерго", "Нафтогазу України" та "Оператора газотранспортної системи України".

Кабінет міністрів України затвердив Порядок оцінювання діяльності наглядових рад держкомпаній і вимоги до звіту про їх роботу.

Як повідомили у Мінекономіки, оцінку діяльності за 2024 рік мають обов'язково пройти наглядові ради таких держкомпаній: ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго", АТ "НАК “Нафтогаз України" та ТОВ "Оператор газотранспортної системи України".

Порядок дозволить оцінити незалежність наглядових рад та відповідність їх роботи принципам корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку. Також ухвалення документу є одним із зобов'язань України в межах співпраці з МВФ.

У документі прописані елементи оцінювання, щодо яких встановлюються висновки, види оцінки діяльності наглядової ради, критерії залучення незалежного консультанта для здійснення зовнішнього оцінювання діяльності наглядової ради, порядок відбору незалежного консультанта та оформлення результатів оцінки, а також порядок винесення рішення за результатами оцінки.

Звіт про річну роботу наглядової ради загальним зборам компанії чи уповноваженому органу управління потрібно подавати до 30 березня кожного року.

Він має містити дані про виконання стратегічного плану розвитку компанії, досягнення коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей, визначених у листі очікування власника.