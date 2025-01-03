У Німеччині через феєрверки у новорічну ніч загинули 5 людей. У Берліні затримали сотні людей
У Німеччині через феєрверки у новорічну ніч загинули 5 людей. У Берліні затримали сотні людей
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
ГУР: солдати армії КНДР на Курщині понапивались у новорічну ніч
ГУР: солдати армії КНДР на Курщині понапивались у новорічну ніч
​​Без російського транзиту. Що буде з газом у новому році
​​Без російського транзиту. Що буде з газом у новому році
Через російську атаку на Київ загинуло подружжя науковців Ігор Зима та Олеся Сокур
Через російську атаку на Київ загинуло подружжя науковців Ігор Зима та Олеся Сокур
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
Не можна все виправдати війною або як гусінь з’їдає освітній садок
Не можна все виправдати війною або як гусінь з’їдає освітній садок
​З 1 січня розширено список медпрепаратів за програмою “Доступні ліки”
​З 1 січня розширено список медпрепаратів за програмою “Доступні ліки”
Митрополит ПЦУ Федір: «Як тільки були успіхи на фронті — переходів до ПЦУ більшало. Як хитався — процес зупинявся»
Митрополит ПЦУ Федір: «Як тільки були успіхи на фронті — переходів до ПЦУ більшало. Як хитався — процес зупинявся»
ГоловнаСуспільствоЖиття

Укренерго закликало ощадливо споживати електроенергію найближчими днями

Заклик до економії пов'язаний із відчутним похолоданням.

Укренерго закликало ощадливо споживати електроенергію найближчими днями
Укренерго закликало ощадливо споживати електроенергію найближчими днями (ілюстративне фото)
Фото: ua.energy

У наступні кілька днів в Україні відчутно похолодає, тому є потреба ощадливо споживати електроенергію.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

“Українська енергосистема досі відновлюється після 13 масованих ворожих атак упродовж минулого року. А рівень енергоспоживання у морозну погоду – завжди суттєво зростає”, - йдеться у повідомленні. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Для уникнення дефіциту електроенергії потрібно дотримуватись простих рекомендацій:

  • Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів у ранкові та вечірні години пікового споживання. Це знизить навантаження на енергосистему, допоможе збалансувати можливості генерації та споживання електроенергії без застосування заходів обмеження.
  • Вимикайте зайве освітлення вдома і на роботі. Це не лише знизить загальний рівень енергоспоживання в країні, а й заощадить ваші кошти.
  • Вимикайте з мережі техніку, якою не користуєтесь. Навіть «в режимі очікування» побутові прилади споживають значний обсяг електроенергії.
  • Кип’ятіть в електрочайнику лише ту кількість води, яка вам потрібна. Так буде швидше, економніше і корисніше, адже споживання багаторазово прокип’яченої води – не рекомендоване медиками.
  • За можливості, користуйтесь потужними електроприладами в години найменшого споживання. Зараз – це нічний час, після 23:00.
  • Не тримайте електричні пристрої на зарядці довше, ніж необхідно для повного заряду акумулятора. Це буде корисно самим приладам і зменшить рівень вашого енергоспоживання.
  • Використовуйте енергоощадливі LED-лампи. Вони споживають в рази менше електроенергії, порівняно з лампами розжарювання.

В компанії нагадали, що ощадливе споживання електроенергії не лише корисно для енергосистеми, а й вигідно особисто для кожного споживача.

Укренерго закликало ощадливо споживати електроенергію найближчими днями
Фото: Укренерго
Укренерго закликало ощадливо споживати електроенергію найближчими днями

  • Укренерго отримало 86 млн євро від Європейського інвестиційного банку. Кошти будуть спрямовані на будівництво антидронового захисту на ключових підстанціях системи передачі електроенергії.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies