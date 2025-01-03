У наступні кілька днів в Україні відчутно похолодає, тому є потреба ощадливо споживати електроенергію.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

“Українська енергосистема досі відновлюється після 13 масованих ворожих атак упродовж минулого року. А рівень енергоспоживання у морозну погоду – завжди суттєво зростає”, - йдеться у повідомленні.

Для уникнення дефіциту електроенергії потрібно дотримуватись простих рекомендацій:

Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів у ранкові та вечірні години пікового споживання. Це знизить навантаження на енергосистему, допоможе збалансувати можливості генерації та споживання електроенергії без застосування заходів обмеження.

Вимикайте зайве освітлення вдома і на роботі. Це не лише знизить загальний рівень енергоспоживання в країні, а й заощадить ваші кошти.

Вимикайте з мережі техніку, якою не користуєтесь. Навіть «в режимі очікування» побутові прилади споживають значний обсяг електроенергії.

Кип’ятіть в електрочайнику лише ту кількість води, яка вам потрібна. Так буде швидше, економніше і корисніше, адже споживання багаторазово прокип’яченої води – не рекомендоване медиками.

За можливості, користуйтесь потужними електроприладами в години найменшого споживання. Зараз – це нічний час, після 23:00.

Не тримайте електричні пристрої на зарядці довше, ніж необхідно для повного заряду акумулятора. Це буде корисно самим приладам і зменшить рівень вашого енергоспоживання.

Використовуйте енергоощадливі LED-лампи. Вони споживають в рази менше електроенергії, порівняно з лампами розжарювання.

В компанії нагадали, що ощадливе споживання електроенергії не лише корисно для енергосистеми, а й вигідно особисто для кожного споживача.

Фото: Укренерго Укренерго закликало ощадливо споживати електроенергію найближчими днями