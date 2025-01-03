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Поліцейські та волонтери допомогли евакуюватись родинам з дітьми на Херсонщині

Цього разу вдалось евакуювати 12 дорослих із сімома дітьми.

Поліцейські та волонтери допомогли евакуюватись родинам з дітьми на Херсонщині
Поліцейські та волонтери допомогли евакуюватись родинам з дітьми на Херсонщині
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

У Херсонській області поліцейські спільно з волонтерами допомогли евакуюватися багатодітним родинам.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Правоохоронці спільно з волонтерською організацією Save Ukraine евакуювали з Білозерки 12 дорослих із сімома дітьми віком від 1 до 13 років, серед них дві багатодітні родини.

Зараз евакуйовані родини перебувають у безпеці та прямують до Львівської області.

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Якщо ви вирішили виїхати з населених пунктів, які потерпають від постійних російських обстрілів, звертайтеся до територіальних підрозділів поліції, на спецлінію “102”, органів місцевої влади, волонтерів. Також інформацію щодо евакуації можна дізнатися за телефонами “гарячої” лінії Херсонської обласної військової адміністрації: 0800-33-09-51.

  • Співробітники поліції Херсонської області спільно зі старостою Білозерської громади евакуювали подружжя з постійно обстрілюваної Білозерки.
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