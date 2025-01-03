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Дніпропетровщина опинилася під ударами РФ: поранень зазнали двоє цивільних

Під обстрілами опинилися Нікопольський та Синельниківський район.

Дніпропетровщина опинилася під ударами РФ: поранень зазнали двоє цивільних
Фото: Сергій Лисак

Російська армія упродовж п'ятниці, 3 січня, завдала понад 15 ударів по двох районах Дніпропетровщини. 

Про це інформує очільник ОВА Сергій Лисак.

У Синельниківському районі внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина – 70-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. 

Також понівечені 4 приватні будинки, авто, лінія електропередач. 

Атакували окупанти дронами-камікадзе та артилерією також Нікопольщину. Від обстрілів потерпали Нікополь, Марганецька, Мирівська і Покровська громади. 

Через ворожі атаки постраждав 48-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені дев'ятиповерхівка та приватний будинок. Два підприємства, зокрема, й комунальне. Там потрощена техніка. Також зачепило вантажівку та лінії електропередач.

  • 3 січня Росія завдала ракетного удару по Чернігову. Унаслідок потрійного ракетного удару по житловій забудові на околиці Чернігова загинула людина. Також є поранені. Пошуково-рятувальні роботи тривають.
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