Дніпропетровщина опинилася під ударами РФ: поранень зазнали двоє цивільних

Під обстрілами опинилися Нікопольський та Синельниківський район.

Російська армія упродовж п'ятниці, 3 січня, завдала понад 15 ударів по двох районах Дніпропетровщини.

Про це інформує очільник ОВА Сергій Лисак.

У Синельниківському районі внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина – 70-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Також понівечені 4 приватні будинки, авто, лінія електропередач.

Атакували окупанти дронами-камікадзе та артилерією також Нікопольщину. Від обстрілів потерпали Нікополь, Марганецька, Мирівська і Покровська громади.

Через ворожі атаки постраждав 48-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені дев'ятиповерхівка та приватний будинок. Два підприємства, зокрема, й комунальне. Там потрощена техніка. Також зачепило вантажівку та лінії електропередач.