Дніпропетровщина опинилася під ударами РФ: поранень зазнали двоє цивільних

Російська армія упродовж п'ятниці, 3 січня, завдала понад 15 ударів по двох районах Дніпропетровщини.
Про це інформує очільник ОВА Сергій Лисак.
У Синельниківському районі внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина – 70-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Також понівечені 4 приватні будинки, авто, лінія електропередач.
Атакували окупанти дронами-камікадзе та артилерією також Нікопольщину. Від обстрілів потерпали Нікополь, Марганецька, Мирівська і Покровська громади.
Через ворожі атаки постраждав 48-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені дев'ятиповерхівка та приватний будинок. Два підприємства, зокрема, й комунальне. Там потрощена техніка. Також зачепило вантажівку та лінії електропередач.
- 3 січня Росія завдала ракетного удару по Чернігову. Унаслідок потрійного ракетного удару по житловій забудові на околиці Чернігова загинула людина. Також є поранені. Пошуково-рятувальні роботи тривають.