Зеленський продовжив до кінця січня 2026 року безвіз громадянам Великобританії

Володимир Зеленський продовжив британцям на рік безвізовий режим.

Відповідний указ оприлюднили на сайті глави держави.

«На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 29 січня 2020 року № 28/2020 «Про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії» (зі змінами, внесеними Указами від 28 січня 2021 року № 28/2021, від 14 січня 2022 року № 12/2022, від 2 січня 2023 року № 1/2023, від 9 січня 2024 року № 8/2024) продовжити безвізовий режим в’їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, якщо строк їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів, до 30 січня 2026 року», - йдеться у тексті документа.