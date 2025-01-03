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Зеленський продовжив до кінця січня 2026 року безвіз громадянам Великобританії

Відповідний указ з’явився на сайті глави держави.

Зеленський продовжив до кінця січня 2026 року безвіз громадянам Великобританії
Президент Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський продовжив британцям на рік безвізовий режим.

Відповідний указ оприлюднили на сайті глави держави.

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«На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 29 січня 2020 року № 28/2020 «Про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії» (зі змінами, внесеними Указами від 28 січня 2021 року № 28/2021, від 14 січня 2022 року № 12/2022, від 2 січня 2023 року № 1/2023, від 9 січня 2024 року № 8/2024) продовжити безвізовий режим в’їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, якщо строк їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів, до 30 січня 2026 року», - йдеться у тексті документа.

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