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Зеленський: за перші три дні 2025 року Росія випустила по Україні понад 300 ударних дронів і близько 20 ракет

Значну частину вдалося збити або знешкодити засобами РЕБ. 

Зеленський: за перші три дні 2025 року Росія випустила по Україні понад 300 ударних дронів і близько 20 ракет
уламки російської ракети
Фото: Нацполіція

За перші три дні нового 2025 року російська армія застосувала проти українських міст і сіл понад 300 ударних дронів та близько 20 ракет, зокрема, балістичних. 

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Глава держави додав, що значну частину ворожих цілей українським бійцям вдалося збити або знешкодити засобами РЕБ. 

«Але, на жаль, були влучання, є і поранені, і загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким загиблих. Окрім цього, щоденно – удари російськими керованими авіабомбами», - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що російський терор вимагає «і від нас, і від усіх партнерів не зменшувати активності в розбудові нашого повітряного щита, усіх його системних елементів – від «петріотів» до мобільних вогневих груп». 

«Потрібно постійно поповнювати запас протиракет для ППО. Потрібно постійно збільшувати спроможність мобільних вогневих груп. Я вдячний усім партнерам, які допомагають. Готуємося до зустрічей і перемовин наступного тижня заради більшої міцності нашої протиповітряної оборони. Графік відповідної роботи вже попередньо погоджений», - додав Зеленський.

  • Наприклад, 3 січня з 12:00 російська армія завдала ударів по Україні ракетами та безпілотниками. Станом на 20:00 збили три керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 13 ворожих БпЛА, ще 19 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. 
  • У Чернігові через атаку того дня загинула людина, декілька були поранені.
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