Україна залучатиме іноземних партнерів до модернізації оборонної техніки

Особливу увагу приділятимуть модернізації повітряних суден державної авіації, їхніх компонентів та обладнання, а також кораблів.

Іноземні компанії зможуть залучатися до модернізації військової техніки для Сил оборони України.

Як повідомили у Міноборони, таке рішення ухвалив Кабмін.

Документ вносить зміни до Порядку розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення випуску існуючих видів такої продукції.

Оновлений механізм тепер поширюється на зовнішньоекономічні контракти з оборонних закупівель і встановлює чіткі умови співпраці з іноземними партнерами.

Як зазначив сказав заступник міністра оборони бригадний генерал Анатолій Клочко, іноземні компанії зможуть долучатися до розробки та модернізації озброєння за наявності спеціальних дозволів на передачу військових технологій та експорт відповідних товарів і послуг. Особливу увагу приділять модернізації повітряних суден державної авіації, їхніх компонентів та обладнання, а також кораблів.

У постанові детально прописано:

порядок передачі техніки для модернізації;

вимоги до підтримання її справності;

питання навчання персоналу та контролю якості.

Така ініціатива відкриває перспективи для іноземних партнерів у створенні спільних високотехнологічних проєктів з дотриманням міжнародних стандартів та принципів прозорої співпраці.

Крім цього уреглювали розподіл прав інтелектуальної власності та порядок передачі створеної науково-технічної продукції.

Ці нововведення дозволять забезпечити потреби в розробці нових зразків та модернізації існуючого озброєння, військової та спеціальної техніки.