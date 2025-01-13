АРМА шукає управителів для трьох квартир, двох будинків і земельної ділянки Медведчука

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на пошук управителя для арештованої нерухомості Віктора Медведчука: трьох квартир, житлового та нежитлового будинків і земельної ділянки.

Про це повідомила пресслужба АРМА.

"Три квартири, житловий та нежитловий будинки, а також земельна ділянка, що належала куму Путіна вже опубліковані на Prozorro. Нежитлову нерухомість ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ СПОРТ-ТУР» в м. Києві було арештовано та передано в управління АРМА ухвалою Печерського районного суду м. Києва", - йдеться в повідомленні.

АРМА обрало на конкурсних засадах оцінювача, який провів незалежну оцінку арештованого активу та визначив його вартість у 148,6 млн грн.

Серед арештованих обʼєктів нерухомості, переданих в управління АРМА:

Житловий будинок, загальною площею 731, 6 кв. м. та земельна ділянка загальною площею 0,0775 га. на березі Дніпра, з видом на Оболонську набережну.

Нежитловий будинок, загальною площею 877,9 кв. м у Шевченківському районі м. Києва.

Квартира, загальною площею 98,7 кв. м, у Деснянському районі м. Києва

2 квартири, загальною площею 51,2 кв. м, та 69,1 кв. м. в Оболонському районі м. Києва

Конкурс на відбір управителя проводитиметься через систему Prozorro. Всі зацікавлені можуть подати свої пропозиції щодо управління цим арештованим активом, у тому числі, - іноземний бізнес.

Попри сплату щомісячних відсотків від доходів, проєкт договору з майбутнім управителем також містить обовʼязкову норму мінімального щомісячного гарантійного платежу, яку має сплачувати управитель з власних коштів, при відсутності, чи недостатності доходів від управління активом.

Всі кошти управитель буде сплачувати напряму до державного бюджету України.

Медведчук, крім державної зради, підозрюється в порушенні законів і звичаїв війни. Цю підозру він отримав ще до повномасштабного вторгнення Росії. Йдеться про розграбування національних цінностей – незаконного видобутку нафти та газу на шельфі Чорного моря в районі тимчасово окупованої території АР Крим які, відповідно до Конституції України, є власністю українського народу. Також Медведчук допомагав РФ проводити підривну діяльність.

Окрім того, він має підозру в сприянні тероризму у вугільній справі. Ще одна підозра стосується незаконного виведення з державної власності ділянки нафтопроводу.

Будучи вже під слідством, Медведчук намагався втекти, але був затриманий. Його обміняли на українських військовополонених і відправили в Росію, де він продовжує антиукраїнську діяльність.