АРМА продало 80 картин з колекції Медведчука

Нацагентство з повернення активів (АРМА) успішно реалізувало 80 картин із колекції зрадника Віктора Медведчука, яка раніше була заарештована.
Про це повідомила пресслужба АРМА.
“Загальна сума реалізації колекції наразі становить 1 021 760 гривень”, - йдеться у повідомленні.
Також триває процес реалізації ще 56 полотен, інформацію щодо вартості та умов участі в аукціонах можна знайти на Прозорро.Продажі.
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У жовтні АРМА успішно реалізувало всю колекцію годинників Медведчука. Кошти від продажу підуть на Сили оборони України.
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Оголосили конкурс на реалізатора ювелірних виробів та антикваріату зрадника Віктора Медведчука. Більша частина виставленого на аукціон – це вироби таких іменитих ювелірних будинків як Faberge та Cartier.