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АРМА продало 80 картин з колекції Медведчука

Вартість проданих картин складає понад 1 млн гривень.

АРМА продало 80 картин з колекції Медведчука
АРМА продало 80 картин з колекції Медведчука
Фото: АРМА

Нацагентство з повернення активів (АРМА) успішно реалізувало 80 картин із колекції зрадника Віктора Медведчука, яка раніше була заарештована.

Про це повідомила пресслужба АРМА.

“Загальна сума реалізації колекції наразі становить 1 021 760 гривень”, - йдеться у повідомленні.

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Також триває процес реалізації ще 56 полотен, інформацію щодо вартості та умов участі в аукціонах можна знайти на Прозорро.Продажі.

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