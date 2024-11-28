АРМА продало 80 картин з колекції Медведчука

Нацагентство з повернення активів (АРМА) успішно реалізувало 80 картин із колекції зрадника Віктора Медведчука, яка раніше була заарештована.

Про це повідомила пресслужба АРМА.

“Загальна сума реалізації колекції наразі становить 1 021 760 гривень”, - йдеться у повідомленні.

Також триває процес реалізації ще 56 полотен, інформацію щодо вартості та умов участі в аукціонах можна знайти на Прозорро.Продажі.