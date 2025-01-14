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ЄС надає Україні новий пакет гуманітарної допомоги на 140 млн євро

Також ЄС надасть 8 млн євро для Молдови.

ЄС надає Україні новий пакет гуманітарної допомоги на 140 млн євро
ЄС надає Україні новий пакет гуманітарної допомоги на 140 млн євро (ілюстративне фото)
Фото: Анна Стешенко

Пресслужба Єврокомісії повідомила про надання Україні нового пакету гуманітарної допомоги на суму 140 млн євро.

“Нове фінансування Європейської Комісії буде використано для надання життєво необхідної допомоги та забезпечення того, щоб необхідна допомога досягла найбільш уразливих верств населення в Україні”, - йдеться у повідомленні.

В Єврокомісії уточнили, що це фінансування допоможе підтримувати життєво важливу гуманітарну допомогу як в Україні, так і в Молдові. 

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При цьому загальний обсяг гуманітарної допомоги, виділеної Європейською Комісією, перевищить 1,1 млрд євро. 

На гуманітарні проекти в Україні виділено 140 млн євро, гроші спрямують на екстрену допомогу, включаючи їжу, житло, чисту воду, медичне обслуговування та захист у зимовий період. 

На гуманітарні проекти в Молдові виділено 8 млн євро, гроші призначені для допомоги українським біженцям і приймаючим громадам Молдови. Вони отримуватимуть грошову допомогу, доступ до критично важливих послуг, таких як охорона здоров’я та освіти, а також психосоціальної підтримки.

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