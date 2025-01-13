Чоловік перебуває в лікарні у тяжкому стані.

Росіяни поранили цивільного у Молодіжному на Херсонщині (ілюстративне фото)

Сьогодні ввечері, 13 січня, російська армія вдарила з артилерії по Молодіжному у Херсонській області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Внаслідок обстрілу постражав 44-річний чоловік, який в момент удару перебував на вулиці.

Пораненого чоловіка шпиталізували з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією, травматичною ампутацією руки та уламковим пораненням живота.

Медики оцінюють його стан як тяжкий.