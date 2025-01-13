Навіщо Дональду Трампу Гренландія. І до чого тут Китай
Навіщо Дональду Трампу Гренландія. І до чого тут Китай
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Друга світова, неовестерн, шпигунські історії: 9 серіалів січня
Друга світова, неовестерн, шпигунські історії: 9 серіалів січня
Хто і як формує резерви. Післямова до скандалу з 155 бригадою
Хто і як формує резерви. Післямова до скандалу з 155 бригадою
Удари по російській промисловості. Що потрібно розуміти
Удари по російській промисловості. Що потрібно розуміти
​У підлітків, які перекривали дорогу в Києві та слухали російську музику, провели обшуки
​У підлітків, які перекривали дорогу в Києві та слухали російську музику, провели обшуки
Внаслідок вибуху у ресторані Чехії загинули шестеро людей, — Reuters
Внаслідок вибуху у ресторані Чехії загинули шестеро людей, — Reuters
Російські штурмовики проникли в українські бойові порядки на Лиманському напрямку
Російські штурмовики проникли в українські бойові порядки на Лиманському напрямку
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни поранили цивільного у Молодіжному на Херсонщині

Чоловік перебуває в лікарні у тяжкому стані.

Росіяни поранили цивільного у Молодіжному на Херсонщині
Росіяни поранили цивільного у Молодіжному на Херсонщині (ілюстративне фото)
Фото: United24

Сьогодні ввечері, 13 січня, російська армія вдарила з артилерії по Молодіжному у Херсонській області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Внаслідок обстрілу постражав 44-річний чоловік, який в момент удару перебував на вулиці. 

Пораненого чоловіка шпиталізували з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією, травматичною ампутацією руки та уламковим пораненням живота. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Медики оцінюють його стан як тяжкий.

  • У понеділок, 13 січня, російська армія атакувала з безпілотника цивільний автомобіль у селищі Розлив Херсонської області. Унаслідок ворожої дронової атаки постраждали двоє людей. Вони зазнали мінно-вибухових травм та контузій.
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies