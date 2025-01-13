Росіяни поранили цивільного у Молодіжному на Херсонщині

Сьогодні ввечері, 13 січня, російська армія вдарила з артилерії по Молодіжному у Херсонській області.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
Внаслідок обстрілу постражав 44-річний чоловік, який в момент удару перебував на вулиці.
Пораненого чоловіка шпиталізували з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією, травматичною ампутацією руки та уламковим пораненням живота.
Медики оцінюють його стан як тяжкий.
- У понеділок, 13 січня, російська армія атакувала з безпілотника цивільний автомобіль у селищі Розлив Херсонської області. Унаслідок ворожої дронової атаки постраждали двоє людей. Вони зазнали мінно-вибухових травм та контузій.