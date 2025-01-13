Зеленський: у застосунку "Армія+" військові можуть обрати начальника Нацакадемії сухопутних військ

Президент Володимир Зеленський повідомив про початок опитування серед військових щодо кандидатури нового начальника Національної академії сухопутних військ.
Про це він повідомив у Telegram.
Президент зазначив, що заслухав доповіді військових: головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, начальника Генштабу анатолія Баргилевича, командувача Сухопутних військ Михайла Драпатого, заступника керівника Офісу Павла Паліса. Говорили про ситуацію на фронті (Покровський напрямок, район Курахово), про потреби військових, Курську операцію, а також обговорили деякі кадрові питання.
"Зокрема, готуємо призначення нового начальника Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного. Головком та командувач Сухопутних військ представили кандидатури. Пʼятеро професійних військових. Всі мають досвід цієї війни, відомі в армії. Вважаю кожного з них гідним призначення, але пропоную нашим військовим, усім, хто користується застосунком «Армія+», взяти участь в обранні нового керівника академії", - наголосив Зеленський.
Він повідомив, що сьогодні в "Армії+" стартує опитування щодо змін в академії і вибору її очільника. Опитування триватиме до 17 січня включно, і за підсумками голосування будуть ухвалені відповідні рішення та призначений начальник академії.
- 18 грудня минулого року міністр оборони Рустем Умєров звільнив з посади начальника Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Павла Ткачука. Умєров також доповів Зеленському про результати аудиту Головної інспекції Міноборони стосовно діяльності Нацакадемії та численних порушень, виявлених ГІМО.
- Напередодні, 6 грудня, повідомлялося, щоТкачука звільнять через скарги курсантів.
- У червні стало відомо, що викладачу Академії сухопутних військ у Львові повідомили про підозру через побиття курсантів. Зафіксовано застосування сили щодо чотирьох курсантів, яких офіцер бив і принижував. Він завдавав ударів не лише руками, а й прикладом зброї та ременем. Невдоволення офіцера могли викликати недбало складені речі або помилки в журналі. Одного з курсантів він змусив їсти цигарки перед іншими, бо той спізнився на шикування через куріння. Тож "педагог" вирішив його провчити, змусивши жувати кілька цигарок.
- Незадовго до повідомлення про підозру фігуранта було переведено на іншу посаду в одну з військових частин на Львівщині. Офіцеру повідомлено про підозру у застосуванні військовою службовою особою насильства щодо підлеглого, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.