У Генштабі прокоментували переведення військових з Повітряних сил у піхоту: "гостра необхідність для обороноздатності"

Генштаб прокоментував інформацію про переведення ключових технічних фахівців із Повітряних сил до піхоти. У заяві, опублікованій у Facebook, запевнили, що "гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки у піхотні підрозділи переводити не планувалося і не планується".

Повітряні сили, згідно з цим повідомленням, нарощують штатну кількість технічного і льотного персоналу. Але окремі категорії особового складу Повітряних сил, які і інших видів і родів Збройних Сил, "після попередньої підготовки в навчальних центрах, посилюють Сухопутні, Десантно-штурмові війська".

"Ситуація на фронті непроста, на багатьох ділянках бракує піхотинців. Рішення про посилення сухопутних бригад на передовій за рахунок військовослужбовців із підрозділів інших родів та видів ЗСУ є вимушеним кроком військового керівництва для зміцнення нашої оборони", – заявили в Генштабі.

Там додали, що головнокомандувач заборонив переміщувати фахівців високотехнологічних спеціальностей, а також тих, хто пройшов підготовку за кордоном на іноземних зразках зброї та техніки.

Сьогодні авіатехніки зі 114 бригади Повітряних сил опублікували публічне звернення щодо їх переведення у піхоту. Сержант розповів, що до його військової частини надійшов наказ перевести у піхотні підрозділи 218 людей – це майже всі авіаційні техніки бригади. Раніше так уже перевели 250 людей. Ця бригада оснащена винищувачами МіГ-29, і її військові беруть участь у відбитті повітряних атак ворога. Сержант заявив, що цей наказ перетворить бригаду тактичної авіації на небоєздатну, бо обслуговувати літаки не буде кому.

"Мілітарний" з посиланням на джерела повідомив, що вилучення особового складу Повітряних сил санкціоновано розпорядженням головнокомандувача Сирського. Окрім авіаційних підрозділів, переміщення торкнулося і зенітних та радіотехнічних підрозділів Повітряних сил. Журналісти звернули увагу і на те, що фахівців із Повітряних сил розпорядилися переводити в охоту Сухопутних військ, хоча й самі ПС мають власну піхоту.