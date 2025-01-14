Затримали агентку, яка допомагала готувати дронову атаку на урядовий квартал у Києві
Затримали агентку, яка допомагала готувати дронову атаку на урядовий квартал у Києві
Хто і як формує резерви. Післямова до скандалу з 155 бригадою
Хто і як формує резерви. Післямова до скандалу з 155 бригадою
Удари по російській промисловості. Що потрібно розуміти
Удари по російській промисловості. Що потрібно розуміти
FT: Судноверфі з Франції та Данії ремонтують російські танкери
FT: Судноверфі з Франції та Данії ремонтують російські танкери
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
​У підлітків, які перекривали дорогу в Києві та слухали російську музику, провели обшуки
​У підлітків, які перекривали дорогу в Києві та слухали російську музику, провели обшуки
В Міноборони повідомили, хто претендує на посаду начальника Національної академії Сухопутних військ
В Міноборони повідомили, хто претендує на посаду начальника Національної академії Сухопутних військ
Роман Костенко, полковник СБУ, народний депутат: «Я за те, щоб воювали всі. У нас катастрофічно не вистачає людей на фронті»
Роман Костенко, полковник СБУ, народний депутат: «Я за те, щоб воювали всі. У нас катастрофічно не вистачає людей на фронті»
Зеленський відповів на пропозицію Фіцо щодо зустрічі
Зеленський відповів на пропозицію Фіцо щодо зустрічі
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський у відповідь на заклик знизити мобілізаційний вік звернув увагу партнерів на нестачу техніки у бригадах

Глава держави зауважив, що усі ці запити на укомплектування технікою є у наших партнерів.

Зеленський у відповідь на заклик знизити мобілізаційний вік звернув увагу партнерів на нестачу техніки у бригадах
Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що понад 100 бригад наразі перебувають на полі бою і кожна з них потребує доукомплектування технікою, перш ніж збільшувати кількість військовослужбовців, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми багато разів чули сигнали щодо віку наших військових, мобілізаційного віку тощо. І, як правильно сказали, і від представників колишньої адміністрації (США), також є представники країн НАТО... Знаєте, я не говоритиму дуже чітку цифру, тому що це небезпечно, але в нас понад сто бригад на полі бою, і кожна з цих бригад щодня потребує укомплектованості, техніки", – сказав Зеленський журналістам перед початком зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом у вівторок у Києві.

Президент також зазначив, що у більшої кількості бригад "постійно щось виходить у ремонт", тому постійно є якась неукомплектованість технікою.

"І тому, коли ми говоримо про збільшення кількості наших людей, ми маємо розуміти, що, по-перше, немає на сьогодні відповідного укомплектування бригад. Ми маємо укомплектувати свої бригади відповідною технікою. Усі ці запити є в наших партнерів", - наголосив Зеленський.

  • Нещодавно майбутній радник з нацбезпеки у команді новообраного президента США Майк Волц заявив, що Україні потрібно розв'язати питання нестачі людських ресурсів і знизити мобілізаційний вік
  • Торік у листопаді Associated Press повідомило, що Білий дім тисне на Україну щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років. Деякі партнери в Європі також занепокоєні нестачею військових в Україні.
  • На початку грудня державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив, що Україна має схвалити "важкі рішення "про подальшу мобілізацію військ. За його словам, це критично важливо, тому що "навіть з грошима і боєприпасами, на фронті мають бути люди, щоб протистояти російській агресії".
  • Зеленський у відповідь заявив, що пріоритетом є зниження військового потенціалу Росії, а не призовного віку. Президент зазначив, що хоче "збереження життів, а не зброї на складах".
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies