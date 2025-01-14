Зеленський у відповідь на заклик знизити мобілізаційний вік звернув увагу партнерів на нестачу техніки у бригадах

Президент України Володимир Зеленський заявив, що понад 100 бригад наразі перебувають на полі бою і кожна з них потребує доукомплектування технікою, перш ніж збільшувати кількість військовослужбовців, передає Інтерфакс-Україна.
"Ми багато разів чули сигнали щодо віку наших військових, мобілізаційного віку тощо. І, як правильно сказали, і від представників колишньої адміністрації (США), також є представники країн НАТО... Знаєте, я не говоритиму дуже чітку цифру, тому що це небезпечно, але в нас понад сто бригад на полі бою, і кожна з цих бригад щодня потребує укомплектованості, техніки", – сказав Зеленський журналістам перед початком зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом у вівторок у Києві.
Президент також зазначив, що у більшої кількості бригад "постійно щось виходить у ремонт", тому постійно є якась неукомплектованість технікою.
"І тому, коли ми говоримо про збільшення кількості наших людей, ми маємо розуміти, що, по-перше, немає на сьогодні відповідного укомплектування бригад. Ми маємо укомплектувати свої бригади відповідною технікою. Усі ці запити є в наших партнерів", - наголосив Зеленський.
- Нещодавно майбутній радник з нацбезпеки у команді новообраного президента США Майк Волц заявив, що Україні потрібно розв'язати питання нестачі людських ресурсів і знизити мобілізаційний вік.
- Торік у листопаді Associated Press повідомило, що Білий дім тисне на Україну щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років. Деякі партнери в Європі також занепокоєні нестачею військових в Україні.
- На початку грудня державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив, що Україна має схвалити "важкі рішення "про подальшу мобілізацію військ. За його словам, це критично важливо, тому що "навіть з грошима і боєприпасами, на фронті мають бути люди, щоб протистояти російській агресії".
- Зеленський у відповідь заявив, що пріоритетом є зниження військового потенціалу Росії, а не призовного віку. Президент зазначив, що хоче "збереження життів, а не зброї на складах".