Зеленський у відповідь на заклик знизити мобілізаційний вік звернув увагу партнерів на нестачу техніки у бригадах

Глава держави зауважив, що усі ці запити на укомплектування технікою є у наших партнерів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що понад 100 бригад наразі перебувають на полі бою і кожна з них потребує доукомплектування технікою, перш ніж збільшувати кількість військовослужбовців, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми багато разів чули сигнали щодо віку наших військових, мобілізаційного віку тощо. І, як правильно сказали, і від представників колишньої адміністрації (США), також є представники країн НАТО... Знаєте, я не говоритиму дуже чітку цифру, тому що це небезпечно, але в нас понад сто бригад на полі бою, і кожна з цих бригад щодня потребує укомплектованості, техніки", – сказав Зеленський журналістам перед початком зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом у вівторок у Києві.

Президент також зазначив, що у більшої кількості бригад "постійно щось виходить у ремонт", тому постійно є якась неукомплектованість технікою.

"І тому, коли ми говоримо про збільшення кількості наших людей, ми маємо розуміти, що, по-перше, немає на сьогодні відповідного укомплектування бригад. Ми маємо укомплектувати свої бригади відповідною технікою. Усі ці запити є в наших партнерів", - наголосив Зеленський.