Затримали агентку, яка допомагала готувати дронову атаку на урядовий квартал у Києві
Затримали агентку, яка допомагала готувати дронову атаку на урядовий квартал у Києві
Хто і як формує резерви. Післямова до скандалу з 155 бригадою
Хто і як формує резерви. Післямова до скандалу з 155 бригадою
Удари по російській промисловості. Що потрібно розуміти
Удари по російській промисловості. Що потрібно розуміти
FT: Судноверфі з Франції та Данії ремонтують російські танкери
FT: Судноверфі з Франції та Данії ремонтують російські танкери
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
​У підлітків, які перекривали дорогу в Києві та слухали російську музику, провели обшуки
​У підлітків, які перекривали дорогу в Києві та слухали російську музику, провели обшуки
В Міноборони повідомили, хто претендує на посаду начальника Національної академії Сухопутних військ
В Міноборони повідомили, хто претендує на посаду начальника Національної академії Сухопутних військ
Роман Костенко, полковник СБУ, народний депутат: «Я за те, щоб воювали всі. У нас катастрофічно не вистачає людей на фронті»
Роман Костенко, полковник СБУ, народний депутат: «Я за те, щоб воювали всі. У нас катастрофічно не вистачає людей на фронті»
Зеленський відповів на пропозицію Фіцо щодо зустрічі
Зеленський відповів на пропозицію Фіцо щодо зустрічі
ГоловнаСвіт

У Вашингтоні під час інавгурації Трампа задіюватимуть 25 000 правоохоронців

Біля місця проведення звели 48 км тимчасової загорожі і контрольно-пропускні пункти.

У Вашингтоні під час інавгурації Трампа задіюватимуть 25 000 правоохоронців
Підготовка до інавгурації Трампа у Вашингтоні
Фото: EPA/UPG

Вашингтон готується до інавгурації новообраного президента Дональда Трампа, яка має пройти 20 січня. 

Як пише Reuters, вже звели 48 км високої чорної тимчасової огорожі і контрольно-пропускні пункти. Порядок забезпечуватимуть 25 000 співробітників правоохоронних органів.

Сама інавгурація, під час якої Трамп офіційно складе присягу перед членами Конгресу, Верховним судом, його новою адміністрацією та десятками тисяч громадян, які спостерігатимуть за цим, відбудеться на сходах Капітолію, навпроти монумента Вашингтона.

Велику частину центру міста, завдовжки приблизно 3 км від Білого дому до Капітолію, закриють для автомобільного руху, а пропускні пункти заблокують бетонними бар’єрами, сміттєвозами та іншими важкими предметами.

За словами офіційних осіб, 48-кілометрова чорна огорожа заввишки 2 метри розроблена таким чином, що на неї неможливо піднятися. Вона стане найдовшою, яку коли-небудь зводили у Вашингтоні. Близько 7800 військовослужбовців Національної гвардії та 4000 офіцерів, залучених з інших поліцейських департаментів країни, посилюватимуть безпеку.

У той час як деякі жителі міста, де 90% виборців віддали голоси за Камалу Гарріс, а не за Трампа, були готові виїхати на святкові вихідні або сидіти вдома, десятки тисяч людей приїдуть спеціально на інавгурацію чи протести. 

Станом на минулий тиждень вже близько 70% із 34 500 номерів у готелях Вашингтона вже заброньовані на ніч інавгурації та напередодні.

Співробітники служби безпеки заявили, що їм не відомо про будь-які конкретні заплановані загрози інавгурації. Їх більше хвилюють "одинаки", наприклад як той, якого заарештували за спробу пронести мачете до Капітолію. За даними поліції Капітолію, в іншому випадку чоловіка затримали за спробу спровокувати пожежу. 

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies