У Вашингтоні під час інавгурації Трампа задіюватимуть 25 000 правоохоронців

Вашингтон готується до інавгурації новообраного президента Дональда Трампа, яка має пройти 20 січня.

Як пише Reuters, вже звели 48 км високої чорної тимчасової огорожі і контрольно-пропускні пункти. Порядок забезпечуватимуть 25 000 співробітників правоохоронних органів.

Сама інавгурація, під час якої Трамп офіційно складе присягу перед членами Конгресу, Верховним судом, його новою адміністрацією та десятками тисяч громадян, які спостерігатимуть за цим, відбудеться на сходах Капітолію, навпроти монумента Вашингтона.

Велику частину центру міста, завдовжки приблизно 3 км від Білого дому до Капітолію, закриють для автомобільного руху, а пропускні пункти заблокують бетонними бар’єрами, сміттєвозами та іншими важкими предметами.

За словами офіційних осіб, 48-кілометрова чорна огорожа заввишки 2 метри розроблена таким чином, що на неї неможливо піднятися. Вона стане найдовшою, яку коли-небудь зводили у Вашингтоні. Близько 7800 військовослужбовців Національної гвардії та 4000 офіцерів, залучених з інших поліцейських департаментів країни, посилюватимуть безпеку.

У той час як деякі жителі міста, де 90% виборців віддали голоси за Камалу Гарріс, а не за Трампа, були готові виїхати на святкові вихідні або сидіти вдома, десятки тисяч людей приїдуть спеціально на інавгурацію чи протести.

Станом на минулий тиждень вже близько 70% із 34 500 номерів у готелях Вашингтона вже заброньовані на ніч інавгурації та напередодні.

Співробітники служби безпеки заявили, що їм не відомо про будь-які конкретні заплановані загрози інавгурації. Їх більше хвилюють "одинаки", наприклад як той, якого заарештували за спробу пронести мачете до Капітолію. За даними поліції Капітолію, в іншому випадку чоловіка затримали за спробу спровокувати пожежу.