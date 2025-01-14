Північна Корея запустила декілька балістичних ракет. Вони впали в води між Японією та Південною Кореєю

Північна Корея у вівторок здійснила запуск декількох балістичних ракет, повідомила армія Південної Кореї. Ракети малої дальності пролетіли близько 155 миль і впали у води між Кореєю та Японією, пише NBC News з посиланням на дані корейського Об'єднаного комітету начальників штабів.

Південнокорейські військові посилили спостереження і обмінялися даними про запуск із американськими та японськими колегами. У заяві комітету засудили випробування і назвали їх "чистою провокацією", що демонструє серйозність загрози для миру і стабільності регіону.

Сьогоднішній запуск – уже другий, який Північна Корея провела цьогоріч. Минулого тижня вона теж тестувала балістику. Тоді Пхеньян сказав, що випробовував нову гіперзвукову ракету, призначену для враження віддалених об'єктів. Запуск відбувся під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена в Сеул. До цього Пхеньян здійснював запуск напередодні виборів президента США.

Чимало запусків КНДР провела торік, включно з ракетами, що теоретично здатні долетіти до США. Ще більше занепокоєння посилює військова співпраця Північної Кореї із Росією.