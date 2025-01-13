Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Удари по російській промисловості. Що потрібно розуміти
Удари по російській промисловості. Що потрібно розуміти
Російські штурмовики проникли в українські бойові порядки на Лиманському напрямку
Російські штурмовики проникли в українські бойові порядки на Лиманському напрямку
Україні потрібно розв'язати питання нестачі людських ресурсів і знизити мобілізаційний вік, ‒ Майк Волц
Україні потрібно розв'язати питання нестачі людських ресурсів і знизити мобілізаційний вік, ‒ Майк Волц
Навіщо Дональду Трампу Гренландія. І до чого тут Китай
Навіщо Дональду Трампу Гренландія. І до чого тут Китай
Азербайджан призупинив постачання газу до Сербії
Азербайджан призупинив постачання газу до Сербії
Внаслідок вибуху у ресторані Чехії загинули шестеро людей, — Reuters
Внаслідок вибуху у ресторані Чехії загинули шестеро людей, — Reuters
​У підлітків, які перекривали дорогу в Києві та слухали російську музику, провели обшуки
​У підлітків, які перекривали дорогу в Києві та слухали російську музику, провели обшуки
Друга світова, неовестерн, шпигунські історії: 9 серіалів січня
Друга світова, неовестерн, шпигунські історії: 9 серіалів січня
ГоловнаСвіт

Відсторонений президент Південної Кореї отримає щорічну надбавку до зарплати

Зарплата Юна зросте на 3% до 262,6 мільйона вон або 179 000 доларів, це викликало критику мешканців країни.

Відсторонений президент Південної Кореї отримає щорічну надбавку до зарплати
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
Фото: EPA/UPG

Відсторонений президент Південної Кореї Юн Сок Йоль отримає щорічну надбавку до зарплати, незважаючи на імпічмент за короткочасне введення в країні воєнного стану.

Про це пише BBC з посиланням на уряд країни.

Зарплата Юна зросте на 3% до 262,6 мільйона вон або 179 000 доларів США ‒ відповідно до стандарту для урядовців.

З моменту імпічменту в грудні Юн чинить опір спробам провести розслідування та заарештувати його за обвинувачення у заколоті та зловживанні владою, що призвело до глибшої політичної кризи в країні. Зараз політик відсторонений від виконання своїх обов’язків, але він залишається на посаді, доки Конституційний суд Південної Кореї не підтримає його імпічмент.

Юн виправдовував оголошення воєнного стану погрозами боку “антидержавних сил” і Північної Кореї. “Однак незабаром з'ясувалося, що його крок був зумовлений не зовнішніми загрозами, а його власними внутрішньополітичними проблемами”, ‒ зазначає видання.

Support LB.ua

Новини про підвищення зарплати Юна викликали критику серед південнокорейців, деякі не можуть повірити, що він все ще отримує зарплату, не кажучи вже про її підняття.

У соціальних мережах зазначили, що підвищення зарплати Юна на 3% майже вдвічі перевищує зростання мінімальної заробітної плати у країні.

  • Минулого тижня слідчі отримали другий ордер на арешт Юна цього тижня після того, як дія першого минула у понеділок. Вони намагаються допитати Юна за обвинуваченнями в заколоті, пов'язаних з оголошенням воєнного стану, яке ввело Південну Корею в найгіршу політичну кризу за останні десятиліття.
  • Адвокати президента заявили, що ордер на арешт був незаконним і вони не виконуватимуть поточного ордеру.
  • Управління розслідування корупції (CIO) заявило, що “ретельно підготується” до другої спроби арешту. Тим часом охорона Юна посилює заходи безпеки у президентській резиденції.
  • Конституційний суд Південної Кореї призначив початок процесу щодо імпічменту Юн Сок Йоля на 14 січня.
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies