Відсторонений президент Південної Кореї отримає щорічну надбавку до зарплати

Зарплата Юна зросте на 3% до 262,6 мільйона вон або 179 000 доларів, це викликало критику мешканців країни.

Відсторонений президент Південної Кореї Юн Сок Йоль отримає щорічну надбавку до зарплати, незважаючи на імпічмент за короткочасне введення в країні воєнного стану.

Про це пише BBC з посиланням на уряд країни.

Зарплата Юна зросте на 3% до 262,6 мільйона вон або 179 000 доларів США ‒ відповідно до стандарту для урядовців.

З моменту імпічменту в грудні Юн чинить опір спробам провести розслідування та заарештувати його за обвинувачення у заколоті та зловживанні владою, що призвело до глибшої політичної кризи в країні. Зараз політик відсторонений від виконання своїх обов’язків, але він залишається на посаді, доки Конституційний суд Південної Кореї не підтримає його імпічмент.

Юн виправдовував оголошення воєнного стану погрозами боку “антидержавних сил” і Північної Кореї. “Однак незабаром з'ясувалося, що його крок був зумовлений не зовнішніми загрозами, а його власними внутрішньополітичними проблемами”, ‒ зазначає видання.

Новини про підвищення зарплати Юна викликали критику серед південнокорейців, деякі не можуть повірити, що він все ще отримує зарплату, не кажучи вже про її підняття.

У соціальних мережах зазначили, що підвищення зарплати Юна на 3% майже вдвічі перевищує зростання мінімальної заробітної плати у країні.