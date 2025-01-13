Відсторонений президент Південної Кореї отримає щорічну надбавку до зарплати

Відсторонений президент Південної Кореї Юн Сок Йоль отримає щорічну надбавку до зарплати, незважаючи на імпічмент за короткочасне введення в країні воєнного стану.
Про це пише BBC з посиланням на уряд країни.
Зарплата Юна зросте на 3% до 262,6 мільйона вон або 179 000 доларів США ‒ відповідно до стандарту для урядовців.
З моменту імпічменту в грудні Юн чинить опір спробам провести розслідування та заарештувати його за обвинувачення у заколоті та зловживанні владою, що призвело до глибшої політичної кризи в країні. Зараз політик відсторонений від виконання своїх обов’язків, але він залишається на посаді, доки Конституційний суд Південної Кореї не підтримає його імпічмент.
Юн виправдовував оголошення воєнного стану погрозами боку “антидержавних сил” і Північної Кореї. “Однак незабаром з'ясувалося, що його крок був зумовлений не зовнішніми загрозами, а його власними внутрішньополітичними проблемами”, ‒ зазначає видання.
Новини про підвищення зарплати Юна викликали критику серед південнокорейців, деякі не можуть повірити, що він все ще отримує зарплату, не кажучи вже про її підняття.
У соціальних мережах зазначили, що підвищення зарплати Юна на 3% майже вдвічі перевищує зростання мінімальної заробітної плати у країні.
- Минулого тижня слідчі отримали другий ордер на арешт Юна цього тижня після того, як дія першого минула у понеділок. Вони намагаються допитати Юна за обвинуваченнями в заколоті, пов'язаних з оголошенням воєнного стану, яке ввело Південну Корею в найгіршу політичну кризу за останні десятиліття.
- Адвокати президента заявили, що ордер на арешт був незаконним і вони не виконуватимуть поточного ордеру.
- Управління розслідування корупції (CIO) заявило, що “ретельно підготується” до другої спроби арешту. Тим часом охорона Юна посилює заходи безпеки у президентській резиденції.
- Конституційний суд Південної Кореї призначив початок процесу щодо імпічменту Юн Сок Йоля на 14 січня.