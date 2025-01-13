Цього тижня Литва передасть Україні 4500 безпілотників на 5 мільйонів євро.

Про це у соцмережі Х написала міністерка оборони країни Довіле Шакалієне.

"Я пишаюся тим, що цього тижня Литва відправляє в Україну 4500 безпілотників вартістю 5 мільйонів євро", – написала вона.

Також додала, що на останньому засіданні уряду затвердили новий прискорений порядок передачі державного майна. Ці зміни суттєво скоротять час проходження необхідних процедур, забезпечуючи швидке надходження допомоги в Україну.

I am proud to share that Lithuania is sending 4,500 drones worth 5 million euros to Ukraine this week.



In addition, during the last Government meeting, we approved a new faster procedure for transferring state assets. These changes will significantly reduce the time required for… pic.twitter.com/332p7A4Q6D — Dovilė Šakalienė (@DSakaliene) January 12, 2025