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Цього тижня Литва передасть Україні 4500 безпілотників

Вартість допомоги складає 5 мільйонів євро. 

Цього тижня Литва передасть Україні 4500 безпілотників
FPV-дрон, фото ілюстративне
Фото: Міноборони

Цього тижня Литва передасть Україні 4500 безпілотників на 5 мільйонів євро.

Про це у соцмережі Х написала міністерка оборони країни Довіле Шакалієне. 

"Я пишаюся тим, що цього тижня Литва відправляє в Україну 4500 безпілотників вартістю 5 мільйонів євро", – написала вона.

Також додала, що на останньому засіданні уряду затвердили новий прискорений порядок передачі державного майна. Ці зміни суттєво скоротять час проходження необхідних процедур, забезпечуючи швидке надходження допомоги в Україну. 

  • Раніше у ЗМІ писали про те, що тисячі литовських дронів, призначених для України, застрягли на складах через бюрократію.
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