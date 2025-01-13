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У Хорватії президента-популіста Мілановича переобрали на посаду з переконливою перемогою. Він проти допомоги Україні

За підрахунками майже всіх голосів, Зорана Мілановича підтримали понад 74% виборців.

У Хорватії президента-популіста Мілановича переобрали на посаду з переконливою перемогою. Він проти допомоги Україні
Зоран Міланович
Фото: EPA/UPG

Президента Хорватії, популіста Зорана Мілановича переобрали на посаду. Він впевнено переміг свого конкурента-консерватора у другому турі виборів вчора, повідомляє Euractiv.com.

За підрахунками майже всіх голосів, Мілановича підтримали понад 74% виборців, а Драгана Примораца, якого підтримує правоцентристська партія Хорватська демократична співдружність (ХДС), яка керує країною, – майже 26%.

Це був найвищий результат, який набрав кандидат у президенти з часів здобуття колишньою республікою Югославією незалежності в 1991 році.

Хоча роль президента в Хорватії переважно церемоніальна, потужна перемога Мілановича є останньою невдачею для ХДС і прем’єр-міністра Андрея Пленковича (головного політичного суперника Мілановича) – після гучної корупційної справи в листопаді.

“Я розглядаю цю перемогу як визнання моєї роботи за останні п'ять років і плебісцитне послання хорватського народу тим, хто повинен його почути”, ‒ сказав він, маючи на увазі уряд під керівництвом ХДС.

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Міланович, якого підтримує ліва опозиція, набрав понад 49% голосів у першому турі виборів два тижні тому ‒ ледь не здобувши повної перемоги.

За даними виборчої комісії, явка в неділю склала майже 44%, що трохи нижче, ніж у першому турі.

  • Голосування відбулося в той момент, коли Хорватія з населенням 3,8 мільйона людей бореться з найвищим рівнем інфляції в єврозоні, поширеною корупцією та браком робочої сили.
  • Президент Хорватії не має права ветувати закони, але має право голосу в зовнішньополітичних, оборонних та безпекових питаннях. Міланович під час нинішньої каденції чинив спротив політиці прем'єр-міністра Андрея Пленковича у питаннях зовнішньої і державної політики. Він проти військової підтримки України і не погодив участь хорватських військ у ініціативі НАТО з підтримки України NSATU, що має координувати передачу і ремонт озброєння. Міланович вважає, що ця ініціатива "потенційно може бути шкідливою для національних інтересів". 
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