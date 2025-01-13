Bloomberg: підсанкційні танкери з російською нафтою простоюють біля берегів Китаю

Три танкери з понад 2 мільйонами барелів російської нафти плавають у водах біля східного Китаю ‒ у п’ятницю судна потрапили під санкції США, пише Bloomberg з посиланням на дані стеження за судами.
Відповідно до даних Kpler, “Huihai Pacific” мав прибути в Дунцзякоу в провінції Шаньдун 15 січня після завантаження майже 770 000 барелів сирої нафти ESPO з російського тихоокеанського порту Козьміно на початку cічня.
Однак протягом вихідних танкер змінив курс і тепер припаркований у морі та завантажений нафтою.
Це судно, разом із багатьма іншими, потрапило під найагресивніший пакет заходів, спрямованих на експорт російської нафти з моменту вторгнення Москви в Україну на початку 2022 року. Під санкції потрапили кілька танкерів і як мінімум один трейдер, який торгує сибірською нафтою марки ESPO. Саме цій марці віддають перевагу незалежні китайські нафтопереробники.
Mermar вийшов з Козьмино 5 січня з понад 755 000 барелів ESPO і мав зайти в порт Яньтай цього тижня, але тепер чекає на березі. Olia вийшов з російського порту 7 січня з майже 709 000 барелів цього сорту і також прямував до Яньтаю, але зараз перебуває у Жовтому морі.
Вашингтон запровадив санкції лише через кілька днів після того, як Shandong Port Group Co., яка управляє кількома портами в провінції, закликала термінали припинити давати дозвіл підсанкційним нафтовим танкерам причалювати або вивантажувати вантаж.
- 10 січня Міністерство фінансів США заявило про посилення санкцій проти Росії, націлившись на видобуток та експорт російської нафти. Обмежувальні заходи торкнуться "безпрецедентної кількості" нафтоналивних суден, танкерів, багато з яких є частиною "тіньового флоту" РФ, непрозорих торговців російською нафтою, постачальників нафтосервісних послуг із Росії та російських чиновників зі сфери енергетики, а ще танкерів, що перевозили підсанкційну іранську нафту.
- Після цього Велика Британія ввела санкції проти найбільших російських нафтових компаній "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз". Санкції вплинуть на доходи РФ від продажу нафти.