Bloomberg: підсанкційні танкери з російською нафтою простоюють біля берегів Китаю

Три танкери з понад 2 мільйонами барелів російської нафти плавають у водах біля східного Китаю ‒ у п’ятницю судна потрапили під санкції США, пише Bloomberg з посиланням на дані стеження за судами.

Відповідно до даних Kpler, “Huihai Pacific” мав прибути в Дунцзякоу в провінції Шаньдун 15 січня після завантаження майже 770 000 барелів сирої нафти ESPO з російського тихоокеанського порту Козьміно на початку cічня.

Однак протягом вихідних танкер змінив курс і тепер припаркований у морі та завантажений нафтою.

Це судно, разом із багатьма іншими, потрапило під найагресивніший пакет заходів, спрямованих на експорт російської нафти з моменту вторгнення Москви в Україну на початку 2022 року. Під санкції потрапили кілька танкерів і як мінімум один трейдер, який торгує сибірською нафтою марки ESPO. Саме цій марці віддають перевагу незалежні китайські нафтопереробники.

Mermar вийшов з Козьмино 5 січня з понад 755 000 барелів ESPO і мав зайти в порт Яньтай цього тижня, але тепер чекає на березі. Olia вийшов з російського порту 7 січня з майже 709 000 барелів цього сорту і також прямував до Яньтаю, але зараз перебуває у Жовтому морі.

Вашингтон запровадив санкції лише через кілька днів після того, як Shandong Port Group Co., яка управляє кількома портами в провінції, закликала термінали припинити давати дозвіл підсанкційним нафтовим танкерам причалювати або вивантажувати вантаж.