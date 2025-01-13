Зеленський: Україна запропонувала США допомогу у ліквідації пожеж в Каліфорнії

Володимир Зеленський доручив міністру внутрішніх справ України і дипломатам підготувати можливість участі українських рятувальників у боротьбі з пожежами в Каліфорнії.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Там дуже важка ситуація, і українці можуть допомогти американцям захистити життя”, - написав Зеленський.

Президент уточнив, що зараз це питання опрацьовується, відповідними каналами Україна запропонувала допомогу американській стороні.

“150 наших пожежників уже підготовлені”, - зазначив голова держави.