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Зеленський: Україна запропонувала США допомогу у ліквідації пожеж в Каліфорнії

150 українських пожежників уже підготовлені.

Зеленський: Україна запропонувала США допомогу у ліквідації пожеж в Каліфорнії
Володимир Зеленський
Фото: X

Володимир Зеленський доручив міністру внутрішніх справ України і дипломатам підготувати можливість участі українських рятувальників у боротьбі з пожежами в Каліфорнії. 

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Там дуже важка ситуація, і українці можуть допомогти американцям захистити життя”, - написав Зеленський. 

Президент уточнив, що зараз це питання опрацьовується, відповідними каналами Україна запропонувала допомогу американській стороні. 

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“150 наших пожежників уже підготовлені”, - зазначив голова держави.

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