Зеленський: Україна запропонувала США допомогу у ліквідації пожеж в Каліфорнії

Володимир Зеленський доручив міністру внутрішніх справ України і дипломатам підготувати можливість участі українських рятувальників у боротьбі з пожежами в Каліфорнії.
Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.
“Там дуже важка ситуація, і українці можуть допомогти американцям захистити життя”, - написав Зеленський.
Президент уточнив, що зараз це питання опрацьовується, відповідними каналами Україна запропонувала допомогу американській стороні.
“150 наших пожежників уже підготовлені”, - зазначив голова держави.
- У Каліфорнії кількість жертв масштабних лісових пожеж зросла до 24 людей.
- Президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив режим стихійного лиха в штаті Каліфорнія через масштабні пожежі.
- Через пожежу у Лос-Анджелесі, яка охопила також і Голлівудські пагорби та призвела до жертв та руйнувань, американська кіноакадемія була змушена внести зміни до графіку голосування за номінантів на премію "Оскар".