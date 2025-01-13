Кількість жертв від пожеж у Каліфорнії зросла до 24 осіб

У Каліфорнії кількість жертв масштабних лісових пожеж зросла до 24 людей.
Синоптики попереджають, що сильний вітер, який роздмухував вогонь навколо Лос-Анджелеса, знову посилиться, досягаючи швидкості до 60 миль/год (96 км/год).
Судмедексперт округу Лос-Анджелес заявив, що у неділю кількість загиблих від стихії становила 24 людини, а влада писала про те, що щонайменше 16 вважаються зниклими безвісти.
Шістнадцять загиблих були знайдені в зоні пожежі в Ітоні, вісім – у районі Палісейдс.
У Лос-Анджелесі продовжують палати три пожежі:
- Найбільшою пожежею є Палісейдс, яка зараз охопила понад 23 000 акрів (близько 9307 га) і локалізована на 13%.
- Пожежа в Ітоні є другою за величиною та охопила понад 14 000 акрів (біля 5665 га). Вона локалізована на 27%.
- Пожежа в Херсті розширилася до 799 акрів (близько 323 га) і була майже повністю локалізована.
Попри те, що екіпажам вдалося розпочати локалізацію найбільших пожеж, влада попередила, що наближаючий вітер може призвести до "потенційно катастрофічних вітрових умов", і весь округ Лос-Анджелеса опиниться під загрозою пожежі.
Крістін Кроулі, начальниця пожежної служби міста Лос-Анджелес, закликала жителів поблизу зон евакуації бути готовими до виїзду і триматися подалі від доріг, наскільки це можливо, щоб не заважати рятувальникам.
Зараз у регіоні південної Каліфорнії працює 14 000 пожежників, яким допомагають 84 літаки та 1354 пожежні машини.
До неділі понад 100 000 людей в окрузі Лос-Анджелес отримали наказ про евакуацію, а ще 87 000 отримали попередження про можливий виїзд.
Лісові пожежі імовірно стануть одними з найдорожчих в історії США. Попередньо втрати від цього стихійного лиха вже становлять до 250-275 мільярдів доларів. Влада повідомила, що 12 300 будівель були пошкоджені або зруйновані.
- Через пожежу у Лос-Анджелесі, яка охопила також і Голлівудські пагорби та призвела до жертв та руйнувань, американська кіноакадемія була змушена внести зміни до графіку голосування за номінантів на премію "Оскар".