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Авіакомпанія Ryanair оголосила про відновлення рейсів до Ізраїлю з кінця березня

Рейси було скасовано після нападу ХАМАСу 7 жовтня 2023 року. 

Авіакомпанія Ryanair оголосила про відновлення рейсів до Ізраїлю з кінця березня
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Ірландська авіакомпанія Ryanair оголосила про відновлення рейсів до Іраєлю з кінця березня. Продаж квитків на нові маршрути вже розпочато.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Авіакомпанія, як і більшість інших, скасувала рейси до Ізраїлю після нападу ХАМАСу 7 жовтня 2023 року. З початку війни іноземні авіакомпанії кілька разів скасовували та відновлювали рейси. Через зменшення їхньої кількості ізраїльська влада закрила Термінал 1 аеропорту Бен-Гуріон, змусивши їх використовувати Термінал 3.

Виконавчий директор Ryanair DAC, Едді Вілсон, висловив сподівання, що аеропорт Бен-Гуріон знову відкриє Термінал 1.

Багато американських та європейських авіакомпаній призупинили польоти до Ізраїлю, що залишило національного перевізника El Al єдиним, хто здійснює прямі рейси до Північної Америки. 

Відсутність конкуренції призвела до значного підвищення цін на авіаквитки. Тому ізраїльські законодавці домовилися на внести законодавчі зміни до скасованих прав авіапасажирів на компенсацію за скасовані рейси, щоб полегшити фінансові витрати і допомогти повернути в країну іноземні авіакомпанії.

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