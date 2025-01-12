Навіщо Дональду Трампу Гренландія. І до чого тут Китай
Навіщо Дональду Трампу Гренландія. І до чого тут Китай
Друга світова, неовестерн, шпигунські історії: 9 серіалів січня
Друга світова, неовестерн, шпигунські історії: 9 серіалів січня
Еволюція морських дронів
Еволюція морських дронів
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
НАБУ прокоментувало скандал довкола свого ексспівробітника Аршавіна, що виїхав за кордон
НАБУ прокоментувало скандал довкола свого ексспівробітника Аршавіна, що виїхав за кордон
Азербайджан призупинив постачання газу до Сербії
Азербайджан призупинив постачання газу до Сербії
Пожежники у Каліфорнії вперше заявили про прогрес у боротьбі з вогнем
Пожежники у Каліфорнії вперше заявили про прогрес у боротьбі з вогнем
Бійці Сил спецоперацій на Курщині взяли у полон двох північнокорейських солдатів (доповнено)
Бійці Сил спецоперацій на Курщині взяли у полон двох північнокорейських солдатів (доповнено)
Внаслідок вибуху у ресторані Чехії загинули шестеро людей, — Reuters
Внаслідок вибуху у ресторані Чехії загинули шестеро людей, — Reuters
ГоловнаСвіт

Україна пропонувала допомогу Словаччині за відсутності транзиту російського газу, але Фіцо пихато відмовився, ‒ Зеленський

"Очевидною помилкою Фіцо було сподіватися, що його тіньові схеми з Москвою існуватимуть нескінченно". 

Україна пропонувала допомогу Словаччині за відсутності транзиту російського газу, але Фіцо пихато відмовився, ‒ Зеленський
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Україна пропонувала свою допомогу Словаччині на час адаптації до відсутності транзиту газу з Росії, але Братислава відмовилася.

Про це президент України Володимир Зеленський написав на соцплатформі X.

“Ми пропонували свою допомогу народу Словаччини на час адаптації до відсутності транзиту газу з Росії, але сам Фіцо пихато відмовився. Багато хто у Європі попереджав його, що не можна просто нічого не робити й чекати. Зараз він намагається піаром, брехнею та гучними звинуваченнями перекласти провину із себе на когось іншого”, ‒ зазначив він.

Президент додав, що очевидною помилкою Фіцо було сподіватися, що його тіньові схеми з Москвою існуватимуть нескінченно. 

Зеленський підкреслив, що очільник словацького уряду зробив ставку на Москву, а не на свою країну, не на об’єднану Європу й не на здоровий глузд. “Це була його програшна ставка від початку”, ‒ каже український лідер.

“Сподіваємося, що подальша диверсифікація джерел постачання енергоресурсів у Європу, співпраця з Єврокомісією, а також реалізація політики Президента Трампа для збільшення постачання на континент американського газу допоможуть подолати проблеми, які виникають через недалекоглядність окремих європейських діячів”, ‒ зауважив Зеленський.

Support LB.ua

  • Із 1 січня 2025 Україна зупинила транзит російського газу своєю територію.
  • Це пов'язано з тим, що завершилася дія п'ятирічного контракту Нафтогазу і "Газпрому". Угоду можна було продовжити ще на десять років, але через повномасштабний напад росіян Україна цього не робитиме. Більше на цю тему читайте у матеріалі "Дивні схеми: хто стоїть за спробами продовжити транзит російського газу".
  • В Угоді про Асоціацію є обов'язок України забезпечувати країни Євросоюзу газом і нафтою. Наша держава готова виконувати угоду, але не готова співпрацювати з Росією. Газ із Росії цим шляхом отримувала, зокрема Словаччина. Також купувати російський газ продовжує Угорщина. 
  • Через припинення транзиту газу президент Словаччини Петер Пеллегріні відмовився їхати з офіційним візитом до Києва.
  • Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо через зупинку транзиту прилетів до Москви і провів переговори з Путіним.
  • Опісля від Фіцо пролунала серія погроз про припинення постачання електроенергії, а також блокування гуманітарної допомоги і підтримки українських біженців.
  • Очільник українського уряду Денис Шмигаль заявив, що попри погрози Фіцо щодо обмеження імпорту електроенергії з Європи в Україну, загрози припинення постачання немає.
  • Сьогодні ЗМІ повідомили, що делегація від словацького парламенту прибула з візитом до Москви. На порядку денному переговорів має бути, зокрема, питання постачання природного газу до Словаччини.
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies