Україна пропонувала допомогу Словаччині за відсутності транзиту російського газу, але Фіцо пихато відмовився, ‒ Зеленський

"Очевидною помилкою Фіцо було сподіватися, що його тіньові схеми з Москвою існуватимуть нескінченно".

Україна пропонувала свою допомогу Словаччині на час адаптації до відсутності транзиту газу з Росії, але Братислава відмовилася.

Про це президент України Володимир Зеленський написав на соцплатформі X.

“Ми пропонували свою допомогу народу Словаччини на час адаптації до відсутності транзиту газу з Росії, але сам Фіцо пихато відмовився. Багато хто у Європі попереджав його, що не можна просто нічого не робити й чекати. Зараз він намагається піаром, брехнею та гучними звинуваченнями перекласти провину із себе на когось іншого”, ‒ зазначив він.

Президент додав, що очевидною помилкою Фіцо було сподіватися, що його тіньові схеми з Москвою існуватимуть нескінченно.

Зеленський підкреслив, що очільник словацького уряду зробив ставку на Москву, а не на свою країну, не на об’єднану Європу й не на здоровий глузд. “Це була його програшна ставка від початку”, ‒ каже український лідер.

“Сподіваємося, що подальша диверсифікація джерел постачання енергоресурсів у Європу, співпраця з Єврокомісією, а також реалізація політики Президента Трампа для збільшення постачання на континент американського газу допоможуть подолати проблеми, які виникають через недалекоглядність окремих європейських діячів”, ‒ зауважив Зеленський.