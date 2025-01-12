Україна пропонувала допомогу Словаччині за відсутності транзиту російського газу, але Фіцо пихато відмовився, ‒ Зеленський

Україна пропонувала свою допомогу Словаччині на час адаптації до відсутності транзиту газу з Росії, але Братислава відмовилася.
Про це президент України Володимир Зеленський написав на соцплатформі X.
“Ми пропонували свою допомогу народу Словаччини на час адаптації до відсутності транзиту газу з Росії, але сам Фіцо пихато відмовився. Багато хто у Європі попереджав його, що не можна просто нічого не робити й чекати. Зараз він намагається піаром, брехнею та гучними звинуваченнями перекласти провину із себе на когось іншого”, ‒ зазначив він.
Президент додав, що очевидною помилкою Фіцо було сподіватися, що його тіньові схеми з Москвою існуватимуть нескінченно.
Зеленський підкреслив, що очільник словацького уряду зробив ставку на Москву, а не на свою країну, не на об’єднану Європу й не на здоровий глузд. “Це була його програшна ставка від початку”, ‒ каже український лідер.
“Сподіваємося, що подальша диверсифікація джерел постачання енергоресурсів у Європу, співпраця з Єврокомісією, а також реалізація політики Президента Трампа для збільшення постачання на континент американського газу допоможуть подолати проблеми, які виникають через недалекоглядність окремих європейських діячів”, ‒ зауважив Зеленський.
- Із 1 січня 2025 Україна зупинила транзит російського газу своєю територію.
- Це пов'язано з тим, що завершилася дія п'ятирічного контракту Нафтогазу і "Газпрому". Угоду можна було продовжити ще на десять років, але через повномасштабний напад росіян Україна цього не робитиме. Більше на цю тему читайте у матеріалі "Дивні схеми: хто стоїть за спробами продовжити транзит російського газу".
- В Угоді про Асоціацію є обов'язок України забезпечувати країни Євросоюзу газом і нафтою. Наша держава готова виконувати угоду, але не готова співпрацювати з Росією. Газ із Росії цим шляхом отримувала, зокрема Словаччина. Також купувати російський газ продовжує Угорщина.
- Через припинення транзиту газу президент Словаччини Петер Пеллегріні відмовився їхати з офіційним візитом до Києва.
- Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо через зупинку транзиту прилетів до Москви і провів переговори з Путіним.
- Опісля від Фіцо пролунала серія погроз про припинення постачання електроенергії, а також блокування гуманітарної допомоги і підтримки українських біженців.
- Очільник українського уряду Денис Шмигаль заявив, що попри погрози Фіцо щодо обмеження імпорту електроенергії з Європи в Україну, загрози припинення постачання немає.
- Сьогодні ЗМІ повідомили, що делегація від словацького парламенту прибула з візитом до Москви. На порядку денному переговорів має бути, зокрема, питання постачання природного газу до Словаччини.