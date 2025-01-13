ЗМІ: посередники надали Ізраїлю та ХАМАСу остаточний проєкт угоди про перемир'я у Смузі Гази

У понеділок посередники надали Ізраїлю та терористичному угруповання ХАМАСу остаточний проєкт угоди про припинення війни у Смузі Гази після опівнічного “прориву” у переговорах, у яких взяли участь посланці Джо Байдена та Дональда Трампа.
Про це пише Reuters з посиланням на джерело.
За словами чиновника, текст угоди про припинення вогню та звільнення заручників був представлений Катаром обом сторонам на переговорах у Досі, в яких брали участь керівники ізраїльських розвідувальних агенцій “Моссад” та “Шин Бет”, а також прем'єр-міністр Катару.
Чиновник розповів, що на переговорах був присутній Стів Віткофф, який стане представником США у питаннях Близького Сходу, коли Дональд Трамп повернеться на посаду президента США наступного тижня. Джерело у Сполучених Штатах повідомило, що там також був представник адміністрації президента Джо Байдена, який залишає свою посаду, Бретт Макгурк.
“Наступні 24 години будуть ключовими для досягнення угоди”, ‒ сказав чиновник, охарактеризувавши проєкт як результат прориву, досягнутого в перші години понеділка.
Ізраїльське радіо Kan з посиланням на ізраїльського чиновника повідомило, що делегації Ізраїлю та ХАМАСу в Катарі отримали проєкт і що ізраїльська делегація поінформувала лідерів Ізраїлю.
- Нещодавно видання Axios написало, що Стів Віткофф прибув до Ізраїлю, щоб домогтися припинення вогню у Смузі Гази та звільнення заручників.
- Віткофф вирушив до Ізраїлю з Катара в рамках нещодавніх зусиль Трампа змусити всі сторони, які беруть участь у переговорах, укласти угоду до 20 січня.
- Wall Street Journal написала, що новим ватажком терористичного угруповання ХАМАС у Смузі Гази після ліквідації Ізраїлем Ях’ї Сінвара торік у жовтні став його молодший брат Мохаммед Сінвар.