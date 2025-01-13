ЗМІ: посередники надали Ізраїлю та ХАМАСу остаточний проєкт угоди про перемир'я у Смузі Гази

Джерела розповідають про опівнічний “прорив” у переговорах, у яких взяли участь посланці Джо Байдена та Дональда Трампа.

У понеділок посередники надали Ізраїлю та терористичному угруповання ХАМАСу остаточний проєкт угоди про припинення війни у Смузі Гази після опівнічного “прориву” у переговорах, у яких взяли участь посланці Джо Байдена та Дональда Трампа.

Про це пише Reuters з посиланням на джерело.

За словами чиновника, текст угоди про припинення вогню та звільнення заручників був представлений Катаром обом сторонам на переговорах у Досі, в яких брали участь керівники ізраїльських розвідувальних агенцій “Моссад” та “Шин Бет”, а також прем'єр-міністр Катару.

Чиновник розповів, що на переговорах був присутній Стів Віткофф, який стане представником США у питаннях Близького Сходу, коли Дональд Трамп повернеться на посаду президента США наступного тижня. Джерело у Сполучених Штатах повідомило, що там також був представник адміністрації президента Джо Байдена, який залишає свою посаду, Бретт Макгурк.

“Наступні 24 години будуть ключовими для досягнення угоди”, ‒ сказав чиновник, охарактеризувавши проєкт як результат прориву, досягнутого в перші години понеділка.

Ізраїльське радіо Kan з посиланням на ізраїльського чиновника повідомило, що делегації Ізраїлю та ХАМАСу в Катарі отримали проєкт і що ізраїльська делегація поінформувала лідерів Ізраїлю.