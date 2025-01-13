У Бельгії розпочався загальнонаціональний страйк проти можливих пенсійних реформ

Протести порушили повітряне та залізничне сполучення країни, страйк також вплинув на роботу громадського транспорту.

У Бельгії сьогодні розпочався загальнонаціональний страйк на знак протесту проти можливих пенсійних реформ, пишуть Reuters та Euronews.

Протести порушили повітряне та залізничне сполучення країни. Майже половину всіх рейсів в аеропорту Брюсселя скасували через страйк операторів багажу, служби безпеки та іншого наземного персоналу. Національний залізничний оператор NMBS заявив, що запускає лише обмежену кількість поїздів у всій країні.

Страйк також значно вплинув на роботу громадського транспорту.

Окрім того, закрили школи, десятки тисяч учителів мали приєднатися до національного мітингу у столиці.

Пенсійну реформу обговорюють політичні партії, які намагаються сформувати новий уряд після виборів у червні 2024 року. 1 січня пенсійний вік у Бельгії піднявся з 65 до 66 років, а до 2030 року він має збільшитися до 67 років. Є й інші зміни, запропоновані урядом, які розлютили працівників бюджетної сфери.

У місцевих профспілках заявляють, що запропоновані заходи є безпрецедентними атаками на всіх працюючих чоловіків і жінок. “Заморожування заробітної плати, реформа індексації, подовження робочого дня та більш нестабільні контракти, жорстка економія, скорочення державних послуг та екологічні інвестиції: з цього нічого не омине бельгійців, навіть пенсіонерів”, ‒ зазначили у профспілці CSC.