У Бельгії розпочався загальнонаціональний страйк проти можливих пенсійних реформ

У Бельгії сьогодні розпочався загальнонаціональний страйк на знак протесту проти можливих пенсійних реформ, пишуть Reuters та Euronews.
Протести порушили повітряне та залізничне сполучення країни. Майже половину всіх рейсів в аеропорту Брюсселя скасували через страйк операторів багажу, служби безпеки та іншого наземного персоналу. Національний залізничний оператор NMBS заявив, що запускає лише обмежену кількість поїздів у всій країні.
Страйк також значно вплинув на роботу громадського транспорту.
Окрім того, закрили школи, десятки тисяч учителів мали приєднатися до національного мітингу у столиці.
Пенсійну реформу обговорюють політичні партії, які намагаються сформувати новий уряд після виборів у червні 2024 року. 1 січня пенсійний вік у Бельгії піднявся з 65 до 66 років, а до 2030 року він має збільшитися до 67 років. Є й інші зміни, запропоновані урядом, які розлютили працівників бюджетної сфери.
У місцевих профспілках заявляють, що запропоновані заходи є безпрецедентними атаками на всіх працюючих чоловіків і жінок. “Заморожування заробітної плати, реформа індексації, подовження робочого дня та більш нестабільні контракти, жорстка економія, скорочення державних послуг та екологічні інвестиції: з цього нічого не омине бельгійців, навіть пенсіонерів”, ‒ зазначили у профспілці CSC.
- На початку січня лідер фламандської націоналістичної партії NVA Барт де Вевер, якому король Бельгії доручив ведення перемовин про формування уряду, заявив про початок фінального етапу цього процесу. Угоду про формування кабінету міністрів планують підписати до кінця січня.