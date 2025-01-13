Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Друга світова, неовестерн, шпигунські історії: 9 серіалів січня
Друга світова, неовестерн, шпигунські історії: 9 серіалів січня
Навіщо Дональду Трампу Гренландія. І до чого тут Китай
Навіщо Дональду Трампу Гренландія. І до чого тут Китай
​У підлітків, які перекривали дорогу в Києві та слухали російську музику, провели обшуки
​У підлітків, які перекривали дорогу в Києві та слухали російську музику, провели обшуки
Азербайджан призупинив постачання газу до Сербії
Азербайджан призупинив постачання газу до Сербії
Україні потрібно розв'язати питання нестачі людських ресурсів і знизити мобілізаційний вік, ‒ Майк Волц
Україні потрібно розв'язати питання нестачі людських ресурсів і знизити мобілізаційний вік, ‒ Майк Волц
Удари по російській промисловості. Що потрібно розуміти
Удари по російській промисловості. Що потрібно розуміти
Внаслідок вибуху у ресторані Чехії загинули шестеро людей, — Reuters
Внаслідок вибуху у ресторані Чехії загинули шестеро людей, — Reuters
Російські штурмовики проникли в українські бойові порядки на Лиманському напрямку
Російські штурмовики проникли в українські бойові порядки на Лиманському напрямку
ГоловнаСвіт

У Бельгії розпочався загальнонаціональний страйк проти можливих пенсійних реформ

Протести порушили повітряне та залізничне сполучення країни, страйк також вплинув на роботу громадського транспорту.

У Бельгії розпочався загальнонаціональний страйк проти можливих пенсійних реформ
Демонстрація профспілок у Брюсселі, грудень 2023 року
Фото: Belga/Hatim Kaghat

У Бельгії сьогодні розпочався загальнонаціональний страйк на знак протесту проти можливих пенсійних реформ, пишуть Reuters та Euronews.

Протести порушили повітряне та залізничне сполучення країни. Майже половину всіх рейсів в аеропорту Брюсселя скасували через страйк операторів багажу, служби безпеки та іншого наземного персоналу. Національний залізничний оператор NMBS заявив, що запускає лише обмежену кількість поїздів у всій країні.

Страйк також значно вплинув на роботу громадського транспорту.

Окрім того, закрили школи, десятки тисяч учителів мали приєднатися до національного мітингу у столиці. 

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Пенсійну реформу обговорюють політичні партії, які намагаються сформувати новий уряд після виборів у червні 2024 року. 1 січня пенсійний вік у Бельгії піднявся з 65 до 66 років, а до 2030 року він має збільшитися до 67 років. Є й інші зміни, запропоновані урядом, які розлютили працівників бюджетної сфери.

У місцевих профспілках заявляють, що запропоновані заходи є безпрецедентними атаками на всіх працюючих чоловіків і жінок. “Заморожування заробітної плати, реформа індексації, подовження робочого дня та більш нестабільні контракти, жорстка економія, скорочення державних послуг та екологічні інвестиції: з цього нічого не омине бельгійців, навіть пенсіонерів”, ‒ зазначили у профспілці CSC.

  • На початку січня лідер фламандської націоналістичної партії NVA Барт де Вевер, якому король Бельгії доручив ведення перемовин про формування уряду, заявив про початок фінального етапу цього процесу. Угоду про формування кабінету міністрів планують підписати до кінця січня.
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies