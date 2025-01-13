Активістки Just Stop Oil розписали фарбою могилу Чарльза Дарвіна

Дві жінки нанесли напис, що відсилає до звіту про перевищення межі глобального потепління в 1,5 градуси, який був опублікований минулого тижня.

Двоє активісток екологічного руху Just Stop Oil, 66-річна Елісон Лі та 77-річна Ді Блайт, розмалювали фарбою могилу науковця, автора теорії природного добору Чарльза Дарвіна у Вестмінстерському абатстві. Їх заарештували, пише The Times.

Близько 10 години ранку вони "фірмовою" для цього руху помаранчевою фарбою на білій мармуровій могильній плиті написали "1,5 померли!". Це референс до звіту про те, що глобальна температура торік уперше з передінструіальної доби підвищилася на 1,5 градуса за Цельсієм.

Саме межу в 1,5 градуса встановили на Паризькій кліматичній конференції у 2015 р., нагадали в пресрелізі руху.

"Ми подолали позначку в 1,5 градуса, який мав нас убезпечити", – прокоментувала одна з активісток, яка вважає, що Дарвіна обурила б така ситуація.

Після нанесення напису на могилу обидві активістки залишилися на місці, очікуючи на правоохоронців.

"Ми арештували двох жінок за підозрою у спричиненні злочинної шкоди, за допомогою, імовірно, порошкової фарби у Вестмінстерському абатстві. Поліцію викликали невдовзі після 10 години ранку в понеділок, 13 січня, після того, як повідомили, що жінки були затримані охороною. Їх доставили до центрального відділку поліції Лондона, де вони залишаються під вартою", – прокоментували в міській поліції.

Жінки пояснили свій вчинок намаганням привернути увагу уряду до кліматичних змін.

"Ми намагаємося уряд змусити діяти щодо кліматичних змін", – сказала Елісон Лі.

"Дарвін колись сказав: «Виживає не найсильніший із видів і не найрозумніший. Той, хто найкраще адаптується до змін, живе в межах наявних засобів і співпрацює проти спільних загроз». Минулий рік був найспекотнішим з часів еволюції сучасної людини. Якщо ми не працюватимемо разом, щоб приборкати корпорації та мільярдерів, які виводять нас понад наші можливості, людство не зможе адаптуватися до того, що наближається", – вважає Ді Блайт.

Дарвін помер у 1882 році. Він похований у Вестмінстерському абатстві разом із іншими видатними науковцями, як Ісаак Н'ютон і Стівен Гокінг.

Рух Just Stop Oil відомий своїми акціями протестів шляхом псування всесвітньо відомих об'єктів і творів мистецтва. Торік вони обмалювали Стоунхендж.