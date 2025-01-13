Зеленський відповів на пропозицію Фіцо щодо зустрічі

Президент України Володимир Зеленський відповів на запрошення на зустріч від прем'єра Словаччини Роберта Фіцо.

“Добре. Приїжджайте в п'ятницю до Києва”, - написав Володимир Зеленський.

Дія п'ятирічної угоди на транзит російського газу між Україною та Росією закінчилася 1 січня 2025 року. Із сьомої години ранку транспортування газу від точки входу "Суджа" на східному кордоні до західних і південних точок виходу було припинено. Угоду можна було продовжити ще на десять років, але через повномасштабний напад росіян Україна цього не робитиме. Більше на цю тему читайте у матеріалі "Дивні схеми: хто стоїть за спробами продовжити транзит російського газу".

Раніше Фіцо пригрозив накладенням вето на майбутній пакет військової допомоги Україні від європейських союзників. За його словами, це відповідь на припинення транзиту російського газу з боку України.

Також прем'єр Словаччини заявляв, що Братислава може припинити постачати електроенергію в Україну, якщо Київ не погодиться відновити транзит російського газу своєю територією. Фіцо називав Зеленського "жебраком і шантажистом".

Президент Словаччини Петер Пеллегріні, своєю чергою, заявив, що відмовляється їхати з офіційним візитом до Києва через те, що Україна припинила транзит російського газу.