Зеленський відповів на пропозицію Фіцо щодо зустрічі

Президент України Володимир Зеленський відповів на запрошення на зустріч від прем'єра Словаччини Роберта Фіцо.
“Добре. Приїжджайте в п'ятницю до Києва”, - написав Володимир Зеленський.
Ok. Come to Kyiv on Friday. pic.twitter.com/9lOSLCR7FD— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 13, 2025
- Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у відеозверненні запросив Володимира Зеленського на зустріч на території Словаччини поблизу державних кордонів з Україною.
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Дія п'ятирічної угоди на транзит російського газу між Україною та Росією закінчилася 1 січня 2025 року. Із сьомої години ранку транспортування газу від точки входу "Суджа" на східному кордоні до західних і південних точок виходу було припинено. Угоду можна було продовжити ще на десять років, але через повномасштабний напад росіян Україна цього не робитиме. Більше на цю тему читайте у матеріалі "Дивні схеми: хто стоїть за спробами продовжити транзит російського газу".
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Раніше Фіцо пригрозив накладенням вето на майбутній пакет військової допомоги Україні від європейських союзників. За його словами, це відповідь на припинення транзиту російського газу з боку України.
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Також прем'єр Словаччини заявляв, що Братислава може припинити постачати електроенергію в Україну, якщо Київ не погодиться відновити транзит російського газу своєю територією. Фіцо називав Зеленського "жебраком і шантажистом".
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Президент Словаччини Петер Пеллегріні, своєю чергою, заявив, що відмовляється їхати з офіційним візитом до Києва через те, що Україна припинила транзит російського газу.
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У неділю, 12 січня, група проросійських депутатів парламенту Словаччини вирушила з візитом до Москви, де вони збираються зустрічатися з депутатами держдуми та іншими представниками російської влади.