Україна готова передавати Північній Кореї її полонених, якщо Кім організує обмін на українських воїнів, ‒ Зеленський

Для солдатів із Північної Кореї, які не захочуть повертатися, передбачено також інші шляхи.

Україна готова передавати Північній Кореї її полонених військових, якщо лідер країни Кім Чен Ин зможе організувати їхній обмін на українських воїнів, які перебувають у полоні в Росії.

Про це президент Володимир Зеленський написав на соцплатформі X.

“Для тих солдатів із Північної Кореї, які не захочуть повертатися, можуть бути й деякі інші шляхи”, ‒ додав він.

Зокрема, ті з корейців, хто виявить бажання наближати мир через поширення правди корейською про цю війну, отримають таку можливість.

“Окрім перших захоплених у полон солдатів із Північної Кореї, безперечно, будуть і інші. Це питання часу, коли нашим хлопцям вдасться захопити ще. І ні в кого у світі не має залишитися сумнівів, що російська армія залежить від військової допомоги КНДР. Путін почав три роки тому з ультиматумів НАТО й намагання переписати історію, а тепер він не може без такої військової допомоги від Пхеньяна”, ‒ підкреслив Зеленський.

Вчора стало відомо, що українські захисники на Курщині взяли у полон двох північнокорейських солдатів. Одного з солдатів 9 січня 2025 року захопили бійці тактичної групи № 84 ССО, а іншого – воїни-десантники Збройних Сил України.