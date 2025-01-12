Україна готова передавати Північній Кореї її полонених, якщо Кім організує обмін на українських воїнів, ‒ Зеленський

Україна готова передавати Північній Кореї її полонених військових, якщо лідер країни Кім Чен Ин зможе організувати їхній обмін на українських воїнів, які перебувають у полоні в Росії.
Про це президент Володимир Зеленський написав на соцплатформі X.
“Для тих солдатів із Північної Кореї, які не захочуть повертатися, можуть бути й деякі інші шляхи”, ‒ додав він.
Зокрема, ті з корейців, хто виявить бажання наближати мир через поширення правди корейською про цю війну, отримають таку можливість.
“Окрім перших захоплених у полон солдатів із Північної Кореї, безперечно, будуть і інші. Це питання часу, коли нашим хлопцям вдасться захопити ще. І ні в кого у світі не має залишитися сумнівів, що російська армія залежить від військової допомоги КНДР. Путін почав три роки тому з ультиматумів НАТО й намагання переписати історію, а тепер він не може без такої військової допомоги від Пхеньяна”, ‒ підкреслив Зеленський.
Вчора стало відомо, що українські захисники на Курщині взяли у полон двох північнокорейських солдатів. Одного з солдатів 9 січня 2025 року захопили бійці тактичної групи № 84 ССО, а іншого – воїни-десантники Збройних Сил України.
- Наприкінці грудня минулого року розвідка Південної Кореї підтвердила, що українські війська взяли в полон пораненого північнокорейського солдата.
- За словами Володимира Зеленського, Північна Корея втратила у війні на боці Росії вже близько 4000 військових. Однак Пхеньян отримує досвід, щоб, можливо, потім вести війну в Індо-Тихоокеанському регіоні. Про масові втрати військ КНДр на війні Росії проти України говорить і Білий дім.
- Глава України каже, що Північна Корея відправила Росії близько 12 000 своїх військових. Додатково КНДР може надіслати ще 30 000-40 000 осіб, а може і 500 000.