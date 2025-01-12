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Ворог вкотре атакував Антонівку на Херсонщині, постраждали п’ятеро осіб

Атака сталася орієнтовно о 15:10. 

Ворог вкотре атакував Антонівку на Херсонщині, постраждали п’ятеро осіб
Фото: Google Maps

Ворог вкотре атакував Антонівку Херсонської області, постраждали п’ятеро осіб.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Атака сталася орієнтовно о 15:10. Тоді внаслідок скидання боєприпасу мінно-вибухові травми дістали 56-річний чоловік та 49-річна жінка. 

Потерпілих доправили до лікарні. Медики їх дообстежують та надають необхідну допомогу.

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Потім в ОВА повідомили про ще трьох поранених. Серед них є 58-річний чоловік, у нього ‒ мінно-вибухова травма та уламкове поранення ніг. Під ворожий удар також потрапили чоловіки, 21 та 31 років. В них ‒ вибухові травми та уламкові поранення ніг. 

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