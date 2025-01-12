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Росіяни знову обстріляли Херсон, пошкоджено електромережу

Через знеструмлення рух електротранспорту в місті тимчасово обмежено. 

Росіяни знову обстріляли Херсон, пошкоджено електромережу
Фото: З відкритих джерел

Унаслідок обстрілу російськими терористами Дніпровського району Херсона пошкоджено електромережу. Наразі район залишився частково без електрики - знеструмлено близько 22 900 точок обліку.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Аварійно-відновлювальні роботи спеціалістами вже ведуться. 

Енергетики повідомляють про значні пошкодження електромережі.

"Через знеструмлення внаслідок ворожих обстрілів рух електротранспорту в місті тимчасово обмежено. Маршрути не працюватимуть по вулиці І. Кулика. На лініях залишається 10 тролейбусів, які працюють по скорочених маршрутах", - йдеться в повідомленні.

Про заживлення споживачів буде повідомлено додатково.

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