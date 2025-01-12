У Херсоні через атаку російського дрона постраждали двох людей

Сьогодні після 15 години російський дрон атакував Дніпровський район Херсона.

Про це повідомив голова МВА Роман Мрочко.

Він зазначив, що двоє людей отримали мінно-вибухові травми.

"Після 15.00 ворог з дрона атакував Дніпровський район. Внаслідок цього постраждали двоє людей. Чоловік 1968 та жінка 1976 р.н. отримали мінно-вибухові травми", - написав Мрочко в Telegram.

Наразі постраждалих обстежують у лікарні.

Раніше сьогодні повідомлялося, що внаслідок обстрілу російськими терористами Дніпровського району Херсона пошкоджено електромережу. Район залишився частково без електрики - знеструмлено близько 22 900 точок обліку.