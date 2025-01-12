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У Херсоні через атаку російського дрона постраждали двох людей

Наразі постраждалих обстежують у лікарні.

У Херсоні через атаку російського дрона постраждали двох людей
Херсон, архівне фото
Фото: t.me/khersonskaODA

Сьогодні після 15 години російський дрон атакував Дніпровський район Херсона.

Про це повідомив голова МВА Роман Мрочко.

Він зазначив, що двоє людей отримали мінно-вибухові травми. 

"Після 15.00 ворог з дрона атакував Дніпровський район. Внаслідок цього постраждали двоє людей. Чоловік 1968 та жінка 1976 р.н. отримали мінно-вибухові травми", - написав Мрочко в Telegram.

Наразі постраждалих обстежують у лікарні.

Раніше сьогодні повідомлялося, що внаслідок обстрілу російськими терористами Дніпровського району Херсона пошкоджено електромережу. Район залишився частково без електрики - знеструмлено близько 22 900 точок обліку.

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