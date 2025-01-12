Протягом дня Нікопольський район Дніпропетровської області перебував під ударом російських військ.

Про це повідомили голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Ворог атакував район майже 20 разів, застосовувавши важку артилерію і дрони-камікадзе. Росіяни також скинули декілька боєприпасів з безпілотників.

“Зброя агресора працювала по Нікополю, Мирівській, Марганецькій та Покровській сільській громадах”, ‒ зазначив голова ОВА.

Пошкоджені інфраструктура, промислове і комунальне підприємства. Понівечені чотири приватні будинки, дві господарські споруди, газогін. Люди не постраждали.

Фото: Дніпропетровська ОДА

Фото: Дніпропетровська ОДА