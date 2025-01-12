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Ворог двадцять разів сьогодні атакував Нікопольський район

Росіяни застосували, зокрема, важку артилерію і дрони-камікадзе. 

Ворог двадцять разів сьогодні атакував Нікопольський район
Фото: Дніпропетровська ОДА

Протягом дня Нікопольський район Дніпропетровської області перебував під ударом російських військ. 

Про це повідомили голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Ворог атакував район майже 20 разів, застосовувавши важку артилерію і дрони-камікадзе. Росіяни також скинули декілька боєприпасів з безпілотників. 

“Зброя агресора працювала по Нікополю, Мирівській, Марганецькій та Покровській сільській громадах”, ‒ зазначив голова ОВА.

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Пошкоджені інфраструктура, промислове і комунальне підприємства. Понівечені чотири приватні будинки, дві господарські споруди, газогін. Люди не постраждали.

Фото: Дніпропетровська ОДА

Фото: Дніпропетровська ОДА

Фото: Дніпропетровська ОДА

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