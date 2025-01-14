До Києва приїхав міністр оборони Німеччини Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув в Україну.

Про це повідомила німецька телевізійна служба Tagesschau.

Пісторіус повідомив інформаційному агентству dpa, що прибув до Києва для переговорів з українським урядом. Міністр має намір обговорити подальшу допомогу і отримати уявлення про військову ситуацію.

Напередодні Пісторіус заперечив блокування нового пакету підтримки для України канцлером Німеччини. Однак він визнав, що пакет ще має пройти внутрішнє узгодження. Пісторіус пояснив, що міністерство оборони підготувало цей пакет, а тепер потрібно політичне рішення для його надання Україні.

Як повідомлялося, в кінці минулого року премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що загальна допомога Німеччини Україні склала 37 мільярдів євро. Це – найбільше серед усіх європейських держав.