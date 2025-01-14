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​Німеччина у Польщі розгорне Patriot неподалік українського кордону

Зараз узгоджуються останні деталі. 

​Німеччина у Польщі розгорне Patriot неподалік українського кордону
Фото: EPA/UPG

У січні Німеччина розмістить у польському Ряшеві, що неподалік українського кордону, системи протиповітряної оборони Patriot.

Як пише Радіо свобода, про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

"Ми дуже добре знаємо, наскільки велике значення має Ряшів як логістичний хаб, як логістичний вузол, коли йдеться про допомогу Україні. Не маю детального розкладу своїх зустрічей на найближчі два тижні, особливо враховуючи, що зараз виборча кампанія в Німеччині, але ще в січні я поїду до Ряшева особисто, щоб гарантувати, що цього місяця там почнуть працювати оборонні системи Patriot", – сказав німецький політик. 

А міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш додав, що у цій справі узгоджуються останні деталі.

За його словами, із січня цього року більшу роль у координації безпеки летовища "Ясьонка" в Ряшеві взяло НАТО.

"І тут наші союзники заявили про свою готовність. Першим, хто оголосив свою допомогу у підтримці і захисті був міністр Пісторіус, за що я дуже дякую. "Ясьонка" – це ключовий порт для підтримки України, як в гуманітарному, так і в інших аспектах. Понад 90% допомоги йде через Польщу, отже тим більше ця союзницька підтримка є потрібна", – наголосив Косіняк-Камиш.

За даними видання, раніше, 9 січня моніторинговий проєкт German Aid to Ukraine повідомив, що Німеччина планує на пів року розмістити на території Польщі для захисту логістичного хабу дві батареї зенітних ракетних комплексів Patriot, а також перекинути в країну 200 своїх військових. 

Окрім Німеччини, захистом аеропорту в Ряшеві з грудня 2024 року займаються військові з Норвегії. Країна перекинула до Польщі солдатів, зенітно-ракетний комплекс NASAMS і чотири винищувачі F-35.

  • Сьогодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув в Україну для переговорів з урядом.
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