Україна дозволила ексгумацію останків жертв Волинської трагедії на Тернопільщині

Ексгумація останків жерт розпочнеться у квітні цього року в селі Плужники.

Україна дозволила провести у квітні першу ексгумацію останків жертв Волинської трагедії у селі Пужники на Тернопільщині, яке було вщент випалене у 1945 році.

Про це пише RMF FM.

Зокрема ідеться, що "Фонд "Свобода і демократія", який знайшов це місце поховання два роки тому, отримав дозвіл від української влади на викопування останків із землі та проведення подальших досліджень.

Заступник голови фонду "Свобода і демократія" Мацей Данцевич, заявив, що після розкопок останки будуть досліджені польськими археологами та антропологами. Фахівці вже збирають генетичний матеріал у нащадків.

Після досліджень планується перепоховати жертв та увічнити пам'ять про це місце.

Повідомляють, що під час подій Волинської трагедії у Пужниках загинули близько 80 осіб.