У Львові ув'язнений координував підпали автівок силовиків на замовлення росіян

У Львові правоохоронці викрили агента Росії, який підшукував осіб, для підпалу поліцейських та військових автомобілів. Цього разу росіяни вирішили діяти через мешканця Запорізької області, ув’язненого однієї з львівської установи покарань.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"У месенджері з чоловіком зв’язався невідомий, презентував себе російським криміналітетом та звернувся з пропозицією «провернути» одну справу. За гроші чоловіку запропонували організувати підпал кількох автомобілів правоохоронців та військовослужбовців. На пропозицію «колеги» ув’язнений погодився та приступив до реалізації замовлення", - йдеться в повідомленні.

Зловмисник підшукав безпосереднього виконавця, провів йомуінструктаж щодо вибору автомобіля та обговорив суму "гонорару". Палій також мав зафільмувати процес підпалу для звіту.

Поліцейські провели спецоперацію та запобігли вчиненню справжнього злочину, імітувавши підпал. Крім того, вони встановили повну схему - від моменту отримання замовлення на підпал до майбутнього розрахунку за його вчинення.

Наразі зловмиснику повідомили про підозру. Йому інкримінують організацію закінченого замаху на умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу, групою осіб за попередньою змовою, вчиненого повторно (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу).

Заходи з викриття проходили за сприяння ДУ "Львівської установи виконання покарань №19".

За даними Нацполіції, минулого року в Україні вчинено 352 підпали автомобілів і переважна більшість з них - скоєна на замовлення спецслужб РФ. Найбільше підпалів зареєстровано в місті Київ (84), на Одещині (82) та Харківщині (71). Поліцейські спільно з СБУ затримали 288 паліїв, з них - 211 чоловіків, 12 жінок і 65 неповнолітніх громадян.