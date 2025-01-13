Справа про вбивство Фаріон: суд оголосив перерву до 13 лютого

Також суд виніс рішення про надання підозрюваному додаткового захисту під час конвоювання через погрози.

Розгляд справи про вбивство мовознавиці, громадської діячки Ірини Фаріон у Шевченківському районному суді Львова продовжиться 13 лютого. Головуючий суддя Петро Невойт пояснив тривалість перерви завантаженістю членів колегії.

Про це стало відомо з прямої трансляції засідання, передає Укрінформ.

Дочка загиблої Софія Особа подала позов на відшкодування моральної шкоди в розмірі 15 млн грн.

"Кошти, які мені мають виплатити, не повернуть мені маму. Всі кошти переправлять для ЗСУ, у підрозділ, де проходив службу мій чоловік", – сказала вона".

До цього суд виніс рішення задовольнити клопотання адвокатів обвинуваченого В'ячеслава Зінченка про надання йому додаткового захисту під час конвоювання на судові засідання та з них. Адвокати пояснили це тим, що їхньому підзахисному погрожують у соцмережах.

"Ми розуміємо, що у СІЗО йому нічого не загрожує. Але у погрозі чітко звучало: я його вб’ю в момент виходу з автозака", - пояснив захисник Юрій Немировський.

Раніше, 3 січня, відбулося підготовче засідання. Тоді Зінченку суд продовжив термін тримання під вартою до 4 березня 2025 року.