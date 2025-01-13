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Справа про вбивство Фаріон: суд оголосив перерву до 13 лютого

Також суд виніс рішення про надання підозрюваному додаткового захисту під час конвоювання через погрози.

Справа про вбивство Фаріон: суд оголосив перерву до 13 лютого
В'ячеслав Зінченко
Фото: Суспільне Львів

Розгляд справи про вбивство мовознавиці, громадської діячки Ірини Фаріон у Шевченківському районному суді Львова продовжиться 13 лютого. Головуючий суддя Петро Невойт пояснив тривалість перерви завантаженістю членів колегії.

Про це стало відомо з прямої трансляції засідання, передає Укрінформ.

Дочка загиблої Софія Особа подала позов на відшкодування моральної шкоди в розмірі 15 млн грн. 

"Кошти, які мені мають виплатити, не повернуть мені маму. Всі кошти переправлять для ЗСУ, у підрозділ, де проходив службу мій чоловік", – сказала вона".

До цього суд виніс рішення задовольнити клопотання адвокатів обвинуваченого В'ячеслава Зінченка про надання йому додаткового захисту під час конвоювання на судові засідання та з них. Адвокати пояснили це тим, що їхньому підзахисному погрожують у соцмережах.

"Ми розуміємо, що у СІЗО йому нічого не загрожує. Але у погрозі чітко звучало: я його вб’ю в момент виходу з автозака", -  пояснив захисник Юрій Немировський.

Раніше, 3 січня, відбулося підготовче засідання. Тоді Зінченку суд продовжив термін тримання під вартою до 4 березня 2025 року.

  • В Ірину Фаріон стріляли у Львові 19 липня минулого року, поблизу її будинку. Жінка померла в лікарні. 21 липня правоохоронці опублікували фото підозрюваного.

  • "Слідство інфо" повідомило, що затриманий -  18-річний студент Дніпровського державного університету внутрішніх справ  Вячеслав Зінченко. За даними журналістів, він стежив за сторінкою блогера, який критикував Фаріон та поширював конспірологічні і неонацистські погляди. До Львова він приїхав  на поїзді, де орендував три квартири. У його телефоні виявили "інструкцію ЦРУ і КДБ" та переписку із критикою "правих" в Україні. Перед убивством чоловік маскувався і використовував різний одяг. 

  • 25 липня підозрюваного затримали в Дніпрі. Зінченко заперечив свою провину. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. 

  • Слідство розглядає кілька мотивів вбивства, зокрема громадська та політична діяльність Фаріон і особиста неприязнь. Також слідчі не виключають у вбивстві "російський слід".
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