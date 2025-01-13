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У ніч на понеділок Росія атакувала 110 дронами

Захисники відбивали атаку в 12 областях. 

У ніч на 13 січня, з 19:00 неділі, росіяни атакували українців 110 ударними БпЛА типу Shahed та імітаторами різних типів. Атаку ворог проводив з напрямків Міллерово, Орел, Брянськ і Приморсько-Ахтарськ. 

Напад відбивали авіація, зенітно-ракетні війська, РЕБ, мобільні вогневі групи, повідомили в Повітряних силах. Станом на 9 годину підтверджено збиття 78 дронів.

ППО працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій та Донецькій областях. 

Унаслідок падіння уламків є пошкодження.

"Через падіння збитих ворожих безпілотників на Сумщині, Київщині, Житомирщині та Запоріжжі є пошкодження будівель підприємств, приватних та державних установ, приватних будинків та автотранспорту (попередньо без жертв та постраждалих)", – повідомили військові. 

31 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Фото: Повітряні сили в Telegram

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