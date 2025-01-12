Головне за неділю, 12 січня: 75 боєзіткнень, оборона Покровська, пожежі в Лос-Анджелесі

Бойові дії на Донеччині, 75 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1054-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 16:00 12 січня відбулося 75 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 33 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Покровськ, Удачне, Котлине, Нововасилівка, Срібне, Петропавлівка, Шевченко, Дачне та Янтарне.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 12 січня – в новині.

Генштаб ЗСУ також повідомляє, що сьогодні Збройні Сили України завдали високоточного повітряного удару по командному пункту 2-ї гвардійської загальновійськової армії Росії, розташованому в місті Новогродівка Донецької області.

Зазначається, що ця операція є продовженням серії вогневих уражень командних пунктів окупантів на Донецькому напрямку.

"ЗСУ демонструють високий рівень координації та професіоналізму у виявленні й знищенні ключових об’єктів ланок управління та військової інфраструктури противника", - йдеться в повідомленні.

Для домовленостей у війні потрібно стабілізувати лінію фронту в Україні і розв'язати питання нестачі людських ресурсів, заявив номінант на посаду радника з нацбезпеки у команді новообраного президента США Майк Волц в інтерв’ю ABC News, повідомляє Голос Америки.

За словами Волца, зараз вік мобілізації в Україні ‒ 26 років, а не 18. “Вони можуть отримати сотні тисяч нових військових”, ‒ додав він.

“Якщо українці просять весь світ повною мірою захистити демократію, потрібно, щоб вони самі повною мірою захищали демократію”, ‒ зазначив майбутній радник з нацбезпеки в команді Трампа.

Група депутатів Національної Ради Словацької Республіки прибула сьогодні з візитом до Москви, повідомляє Німецька хвиля з посиланням на медіа РФ.

У рамках візиту, який завершиться 15 січня, заплановані заходи на рівні голів комітетів словацького парламенту, Держдуми РФ та Ради Федерації.

Відомо, що на порядку денному переговорів мають бути, серед іншого, питання постачання природного газу до Словаччини та війна в Україні.

Кількість жертв унаслідок лісових пожеж в окрузі Лос-Анджелес у США зросла до 16, повідомляє Радіо Свобода.

11 людей загинули внаслідок пожежі Ітон у передгірʼях Національного лісу Анджелес в місті Пасадена і території Альтадена, а інші п’ятеро людей – унаслідок пожежі Палісейдс у районі Пасифік-Палісейдс.

“Критичні пожежонебезпечні погодні умови, на жаль, знову посиляться сьогодні на півдні Каліфорнії і триватимуть щонайменше до початку наступного тижня. Це може призвести до поширення поточних пожеж, а також до виникнення нових”, – йдеться в повідомленні Національної метеорологічної служби.

Причини спалахів поки що невідомі, але ведеться розслідування.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!