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Десятьох людей учора поранила Росія в Херсонської області

Пошкоджено 14 будинків, серед них – чотири багатоповерхових. 

Десятьох людей учора поранила Росія в Херсонської області
Фото: EPA/UPG

Десятьох людей поранили вчора росіяни в Херсонській області. Ворог атакував понад 30 населених пунктів.

Зоркпрема, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Наддніпрянське, Придніпровське, Білозерка, Надеждівка, Микільське, Молодіжне, Комишани, Інженерне, Садове, Велетенське, Широка Балка, Станіслав, Олександрівка, Берислав, Дудчани, Бургунка, Шляхове, Новорайськ, Тягинка, Іванівка, Токарівка, Монастирське, Львове, Веселе, Козацьке, Ольгівка, Янтарне, Миколаївка, Томина Балка, Новоберислав, Кізомис, Новоолександрівка, Золота Балка, Зміївка та місто Херсон. Про це повідомив голова ОВА Прокудін у Telegram

"російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватний автомобіль", – йдеться у повідомленні. 

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