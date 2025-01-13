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Сили оборони знищили понад 1500 окупантів за добу

Також російська армія втратила 2 засоби ППО.

Сили оборони знищили понад 1500 окупантів за добу
війна з РФ
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1510 окупантів, 8 ворожих танків, 26 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем та 2 засоби ППО.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 809 760 (+1510) осіб,
  • танків ‒ 9764 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20315 (+26) од,
  • артилерійських систем – 21876 (+37) од,
  • РСЗВ – 1261 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1044 (+2) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22204 (+183),
  • крилаті ракети ‒ 3018 (+0),
  • кораблі/катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 33708 (+110) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3695 (+1).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

  • Днями снайпери ГУР МО ліквідували групу російських окупантів під Покровськом на Донеччині. 
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