Сили оборони знищили понад 1500 окупантів за добу

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1510 окупантів, 8 ворожих танків, 26 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем та 2 засоби ППО.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 809 760 (+1510) осіб,
- танків ‒ 9764 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20315 (+26) од,
- артилерійських систем – 21876 (+37) од,
- РСЗВ – 1261 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1044 (+2) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22204 (+183),
- крилаті ракети ‒ 3018 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 33708 (+110) од,
- спеціальна техніка ‒ 3695 (+1).
Дані уточнюються.
- Днями снайпери ГУР МО ліквідували групу російських окупантів під Покровськом на Донеччині.