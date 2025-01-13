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Троє українців тиждень блукали засніженим високогір’ям у пошуках кордону

Усі вони намагалися потрапити горами до Румунії. 

Троє українців тиждень блукали засніженим високогір’ям у пошуках кордону
У горах знайшли трьох чоловіків
Фото: ДПСУ

Учора, 12 січня, на Закарпатті прикордонники відділу «Ділове» спільно з фахівцями Рахівського гірського пошуково-рятувального відділення шукали трьох чоловіків, які втратили орієнтування та просили про допомогу.

Як повідомили у ДПСУ, прикордонний наряд вдалося виявити змерзлих та дезорієнтованих «туристів» за допомогою квадрокоптера. 

Чоловіки мали ознаки сильного переохолодження. Усіх їх доставили до Центральної районної лікарні міста Рахів для обстеження та надання медичної допомоги. Одному із них лікарі діагностували поверхневе обмороження ділянки гомілковостопного суглоба та стопи. На момент обстеження, температура тіла чоловіка становила 33.8.

Врятовані у горах чоловіки
Фото: ДПСУ
Врятовані у горах чоловіки

"Туристи" планували незаконно перетнути українсько-румунський кордон. Двоє жителів Київської області та один житель Донеччини ще 5 січня вирушили у гори за самостійно складеним маршрутом. Попри досить непогану підготовку до подолання високогір’я, їм все ж довелося просити рятувальників про допомогу.

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Стосовно правопорушників склали протоколи про вчинення ними адмінправопорушення, передбаченого ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».Вже невдовзі оцінку їх діям надаватиме суд.

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