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Головне за ніч та ранок понеділка, 13 січня: 140 боєзіткнень, майже 80 збитих дронів, пожежі в Лос-Анджелесі

Нічна повітряна атака, 140 бойових зіткнень, бої на Покровському та Краматорському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, наслідки ворожого удару по маршрутці в Херсоні, підсумки виборів президента Хорватії.

Головне за ніч та ранок понеділка, 13 січня: 140 боєзіткнень, майже 80 збитих дронів, пожежі в Лос-Анджелесі
Ліквідація лісової пожежі у Каліфорнії
Фото: EPA/UPG

У ніч на 13 січня росіяни атакували українців 110 ударними БпЛА типу Shahed та імітаторами різних типів. Атаку ворог проводив з напрямків Міллерово, Орел, Брянськ і Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 9 годину підтверджено збиття 78 дронів. ППО працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій та Донецькій областях.

"Через падіння збитих ворожих безпілотників на Сумщині, Київщині, Житомирщині та Запоріжжі є пошкодження будівель підприємств, приватних та державних установ, приватних будинків та автотранспорту (попередньо без жертв та постраждалих)", – повідомили військові.

31 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби відбулося 140 бойових зіткнень. Третина із них (58) – на Покровському напрямку.

На Краматорському напрямку зафіксовано 15 боєзіткнень в районах Часового Яру та Ступочок.

Сили оборони уразили один пункт управління, п’ять засобів ППО, два склади з боєприпасами, шість артилерійських засобів та ще три інші важливі цілі російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1510 окупантів, 8 ворожих танків, 26 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем та 2 засоби ППО. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 13.01.25 орієнтовно склали близько 809 760.

Про інші втрати ворога – в новині.

Зросла кількість убитих росіянами людей під час удару дроном по маршрутці в Херсоні 6 січня. Померла фахівчиня Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та Севастополі Лариса Іванівна Досенко.

Вона поверталася додому з роботи в той час, як росіяни вирішили атакувати маршрутку з цивільними в Шуменському мікрорайоні, повідомив у Telegram голова ОВА Прокудін.

Весь цей час жінка перебувала у реанімації. Лікарі до останнього боролися за її життя, втім поранення виявилися надто тяжкими.

6 січня російська армія скинула вибухівку на автобус із пасажирами в Херсоні. Тоді було відомо про одну загиблу людину і 9 поранених. Загиблим був спеціаліст відділу екології управління комунального господарства та благоустрою департаменту міського господарства Херсонської міської рад Володимир Шум.

У Хорватії президента-популіста Мілановича переобрали на посаду з переконливою перемогою. Він проти допомоги Україні.

За підрахунками майже всіх голосів, Зорана Мілановича підтримали понад 74% виборців.

Більше інформації – в новині.

У Каліфорнії кількість жертв масштабних лісових пожеж зросла до 24 людей, пишуть BBC та Reuters.

Синоптики попереджають, що сильний вітер, який роздмухував вогонь навколо Лос-Анджелеса, знову посилиться, досягаючи швидкості до 60 миль/год (96 км/год).

Судмедексперт округу Лос-Анджелес заявив, що у неділю кількість загиблих від стихії становила 24 людини, а влада писала про те, що щонайменше 16 вважаються зниклими безвісти.

Шістнадцять загиблих були знайдені в зоні пожежі в Ітоні, вісім – у районі Палісейдс.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу! 

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