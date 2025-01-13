Також агентка шпигувала за бойовими позиціями ППО, що захищають Київ.

Правоохоронці затримали 27-річну ворожу агентку, яка готувала дронову атаку РФ по Києву 1 січня та "полювала" на ППО біля столиці. Пріоритетними цілями агресора були адмінбудівлі держустанов та енергогенеруючі підприємства України.

Про це повідомили у СБУ та Офісі генпрокурора.

Агенткою окупантів виявилася місцева безробітна, яка шукала «легкі» заробітки на Телеграм-каналах. На початку листопада минулого року жінка отримала пропозицію відзняти радіолокаційні станції у Київській області та надіслати фото замовнику. За роботу їй обіцяли заплатити 500 доларів США, втім оплатили лише послуги таксі.

31 грудня 2024 року підозрювана отримала нове завдання – сфотографувати блокпост в урядовому кварталі поблизу будівлі парламенту. Фото у той же день жінка надіслала замовнику.

Фото: СБУ Переписка агентки із росіянами

Вже наступного дня – 1 січня 2025 року саме цей район столиці атакували російські БпЛА. Внаслідок ворожої атаки загинула родина науковців.

Щоб запрограмувати ворожі дрони-камікадзе на ураження українських об’єктів, агентка включала GPS-координати на своєму телефоні і робила фото об’єктів таким чином, щоб у властивостях файлів була їхня точна геолокація.Готові світлини фігурантка переправляла своєму російському куратору через анонімний чат у месенджері.

Також під час розвідувальних вилазок агентка шпигувала за бойовими позиціями ППО, що захищають Київ. Зокрема задокументували, як зловмисниця проводила дорозвідку в районі місця базування радіолокаційної станції українських військ поблизу столиці України.

Співробітники СБУ затримали фігурантку за місцем її проживання в орендованій квартирі у Києві, коли вона намагалася передати нову партію розвідданих російському ГРУ.

Під час обшуків в оселі затриманої вилучено мобільний телефон із доказами співпраці з російським ГРУ та велику кількість сімкарток, які вона використовувала для конспірації зв’язку з окупантами.

Фото: Офіс генпрокурора Затримана російська агентка

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.