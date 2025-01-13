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​На Сумщині внаслідок падіння російського дрона без світла залишилися 185 населених пунктів

Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

​На Сумщині внаслідок падіння російського дрона без світла залишилися 185 населених пунктів
Ілюстративне фото
Фото: Радіо Свобода

Сьогодні, 13 січня російський безпілотник впав на території об'єкту критичної інфраструктури Путивльської громади у Сумській області.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Без енергопостачання залишилось 185 населених пунктів Конотопського та Сумського районів. Попередньо, люди не постраждали.

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Об’єкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення перейшли на резервне живлення.

Як повідомлялося, вчора ворог атакував безпілотником рейсовий автобус на Сумщині.

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