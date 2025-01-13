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Воїни СБУ отримали 12 сучасних снайперських комплексів від фонду "Повернись живим"

Воїни СБУ отримали 12 сучасних снайперських комплексів

Воїни СБУ отримали 12 сучасних снайперських комплексів від фонду "Повернись живим"
Снайперські комплекси для СБУ
Фото: СБУ

Воїни Служби безпеки отримали 12 сучасних снайперських комплексів від фонду "Повернись живим". Для закупівлі волонтери зібрали майже 28 млн грн у межах проєкту "Гнів пречистий".

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Відтепер спецпризначенці Центру спецоперацій «А» Служби безпеки України зможуть ще якісніше «мінусувати» окупантів на фронті", - йдеться в повідомленні.

До складу кожного комплексу входить: модифікований транспорт, засоби радіоелектронної боротьби, оптика, спорядження, дрони та головне – спеціально розроблена зброя та боєприпаси.

Завдяки цьому наші захисники можуть знищувати окупантів на відстані понад 2 км.

Снайперський комплекс
Фото: СБУ
Снайперський комплекс

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