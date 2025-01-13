Воїни Служби безпеки отримали 12 сучасних снайперських комплексів від фонду "Повернись живим". Для закупівлі волонтери зібрали майже 28 млн грн у межах проєкту "Гнів пречистий".

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Відтепер спецпризначенці Центру спецоперацій «А» Служби безпеки України зможуть ще якісніше «мінусувати» окупантів на фронті", - йдеться в повідомленні.

До складу кожного комплексу входить: модифікований транспорт, засоби радіоелектронної боротьби, оптика, спорядження, дрони та головне – спеціально розроблена зброя та боєприпаси.

Завдяки цьому наші захисники можуть знищувати окупантів на відстані понад 2 км.