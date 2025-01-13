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На Львівщині двох депутатів міських рад викрили на отриманні 800 тисяч "відкату"

Сума "відкатів" становила від 5 до 10% від загальної суми договору держзакупівель.

На Львівщині двох депутатів міських рад викрили на отриманні 800 тисяч "відкату"
Фото: прокуратура Львівської області

Депутатів Старосамбірської і Яворівської міських рад Львівської області підозрюють в наданні та одержанні неправомірної вигоди.

Фото: прокуратцра Львівської області

Про це повідомляє прокуратура Львівської області.

За даними слідства, один із підозрюваних, перебуваючи на посаді начальника відділу однієї із міськрад Львівщини, організував схему одержання неправомірної вигоди за укладення договорів із закупівлі товарів та послуг.

Сума "відкатів" становила від 5 до 10% від загальної суми договору.

Фото: прокуратура Львівської області

До цієї схеми також був залучений його колега – депутат іншої міської ради, який також є фізичною-особою підприємцем. Він надавав посадовцю обумовлену суму коштів, а той, у свою чергу, забезпечував перемогу необхідних комерційних структур у державних закупівлях.

Задокументовано отримання депутатом від свого колеги понад 800 тис. грн неправомірної вигоди.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 1,6 млн гривень, понад 14 тис. доларів США , 2,5 тис. євро, автомобіль, десятки банківських карток та інші речові докази.

Наразі одного із підозрюваних вже взято під варту. А також стосовно іншого підготовлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом депутатам місцевих рад Львівщини. Одному із них інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 4 ст. 368 КК Країни), а іншому – надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 КК України).

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